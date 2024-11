El Real Madrid rechaza el ofrecimiento de Jorge Mendes y se lleva el fichaje al Barça de Joan Laporta

Es común que los representantes ofrezcan a sus mejores jugadores a los grandes clubes europeos. El FC Barcelona y el Real Madrid reciben miles de ofrecimientos para los mercados de fichajes y prácticamente todos se rechazan. Sin embargo, hay algunos que se pueden aprovechar, y hay uno reciente que podría ser el caso. Se trata de Jorge Mendes, uno de los representantes más importantes del mundo.

El portugués ha ofrecido a uno de sus mejores jugadores a azulgranas y blancos, pero se ha llevado una negativa por parte de los segundos. No obstante, el Barça no lo ha rechazado y podría ser uno de los fichajes estrella del próximo verano. Es Rafael Leão, el extremo del AC Milan, que no está a gusto en el conjunto italiano y podría hacer las maletas para llegar a España.

Mendes ofrece a Leão al Barça

El Madrid ha rechazado el ofrecimiento de Mendes por Leão porque ya tiene cubierta la posición de extremo izquierdo. Vinicius Jr. es el titular inamovible ahí y Kylian Mbappé también puede jugar en esa posición, aunque ahora lo está haciendo de delantero centro. En cambio, a Joan Laporta le gustaría incorporar a un extremo izquierdo de nivel la temporada que viene después de no poder traer a Nico Williams.

El extremo vasco continúa siendo de las opciones favoritas para reforzar la plantilla y la dirección deportiva podría ir a por él otra vez en verano, pero el Barça también tiene otras alternativas. Leão es un jugador que gusta mucho al presidente azulgrana y que su representante sea Jorge Mendes podría ser de gran ayuda, ya que hay muy buena relación con el portugués.

El precio que pedirá el Milan

El obstáculo más grande podría ser el precio que pedirá el Milan para poder fichar a Leão. Aunque el portugués no se lleva bien con su entrenador, Paulo Fonseca, el equipo italiano pedirá una gran cantidad económica para dejar salir a su máxima estrella. Se estaría hablando de unos 70 o 80 millones de euros para el traspaso del extremo, una cantidad que está por ver si el Barça podría afrontarla el verano que viene.