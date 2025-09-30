Comenzó siendo un descarte de Hansi Flick y ahora el City ha ofrecido 70 millones al Barça por él

El comienzo de temporada no acabó de ser el más deseado ni esperado por Jules Koundé ni por nadie de su entorno. El lateral diestro blaugrana comenzó el año sin apenas ningún protagonismo en el equipo. Pues, el gran rendimiento de Eric García lo llevó a caer en la suplencia y a no ser capaz de ganarse un sitio en los primeros onces de Flick en esta nueva temporada al frente del Barça. Sin embargo, con el paso de los partidos, el galo ha recuperado el puesto para convertirse, de nuevo, en un jugador esencial para su entrenador.

Sin embargo, por culpa de este inicio tan dubitativo, no fueron pocos los que comenzaron a sondear con la posibilidad de que Koundé, harto de tener que luchar por un puesto que se ganó el año pasado, acabara buscando y probando suerte lejos de Barcelona. Una posibilidad que ni se plantean en can Barça, donde, a pesar de las primeras suplencias, siguen entendiendo que Jules es un jugador que no van a perder por nada del mundo. A menos que llegue una oferta irrechazable.

El City trató de pescar en can Barça

Dada la delicada situación que vivía Koundé, el City no tardó en tratar de ponerse en contacto con el entorno del futbolista francés para tantear la posibilidad de llevárselo a la Premier League y así reforzar la posición de lateral diestro, una de las que peor cubiertas están en el conjunto entrenado por un Pep Guardiola, que hace tiempo que busca un jugador de suficiente nivel como para competir por todo.

Koundé apuesta por el Barcelona

De este modo, según aportan fuentes cercanas al Manchester City, los ‘sky blue’ llegaron a plantear la posibilidad de poner hasta 70 millones encima de la mesa por el fichaje de un Jules Koundé, que, a pesar de esas primeras suplencias y un comienzo muy complicado, confió plenamente en Flick y decidió que lo mejor era quedarse en el conjunto blaugrana.

Así pues, a pesar de que la oferta de 70 millones era sumamente atractiva para el Barça, la realidad es que el Manchester City nunca estuvo especialmente cerca de llevarse a un Koundé que, según hemos sabido, nunca ha buscado de forma activa la forma de salir del Barça.