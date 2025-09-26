Su partido contra el Oviedo fue calamitoso y Flick lo descarta para el PSG por su pésimo nivel

El Barça jugó un partido sorprendentemente complicado en el campo del Real Oviedo, el equipo asturiano puso a los culés contra las cuerdas después de aprovechar un fallo garrafal de un Joan Garcia que cometió su primer error con la camiseta del Barça. Algo que llegó mucho más tarde de lo que muchos esperaban y que, para nada, ensucia el gran comienzo del de Sallent en el FC Barcelona. Sin embargo, al que no se le perdonan partidos tan malos es a Dani Olmo, que llegó el año pasado con la vitola de fichaje estrella y está muy lejos de rendir al nivel que los culés esperaban de él.

En este sentido, Olmo apenas aportó nada al juego del Barça en Oviedo. Al de Terrassa se le hizo bola el partido en el Tartiere y eso se notó mucho en el juego de los de Hansi Flick. El mal nivel de Dani Olmo hizo que Pedri se tuviera que multiplicar para asumir las labores propias de su rol de interior y parte de las que no podía llevar a cabo un Olmo que estuvo ausente durante la gran mayoría de los minutos.

Partido calamitoso para Olmo

El mediapunta blaugrana no supo qué hacer en ningún momento. Cuando el Barça necesitaba su precisión, sus pases y controles se iban demasiado largos y era incapaz de habilitar y encontrar con solvencia a sus compañeros. Lo que provocó que los delanteros blaugranas nunca recibieran buenos balones en posiciones avanzadas en campo rival. Nada le salió bien a un Olmo que acabó desquiciado.

Todo esto lleva a Hansi Flick a comenzar a replantearse si de verdad conviene contar con Dani Olmo de cara a un partido tan exigente como el que llega la próxima semana. El Barça recibe al PSG en lo que será la primera gran prueba del año para los blaugranas. Y ahí Flick no se va a dejar nada en la recámara y si hace falta sentar a Olmo, el germano lo va a hacer.

Así pues, el pésimo partido de Dani Olmo podría acabarlo condenando al banquillo en el partido de Champions ante el PSG, donde Hansi Flick va a necesitar la mejor versión de todos y cada uno de sus futbolistas.