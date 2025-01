Comunica a Pep Guardiola que está negociando con el Barça porque quiere salir ya del Manchester City

El FC Barcelona está trabajando para poder reforzar la plantilla en este mismo mercado de invierno. La ventana de transferencias acaba el próximo lunes, por lo que la dirección deportiva tiene menos de una semana para intentar hacer alguna incorporación. En ese sentido, se está buscando a un extremo izquierdo con desborde, y Marcus Rashford, del Manchester United, sería el gran objetivo.

Aun así, hay otras opciones sobre la mesa y una de ellas ha sido un ofrecimiento por parte de un futbolista, también de la Premier League, que no está teniendo mucho protagonismo. Se trata de Jérémy Doku, del Manchester City, que ha visto como Pep Guardiola lo ha relegado al banquillo y le ha quitado la titularidad, además de haber fichado también competencia para la delantera.

Jérémy Doku se ofrece al Barça

Por eso, los representantes del belga se han puesto en contacto con el Barça con una propuesta de una cesión hasta final de temporada, sin opción de compra. El atacante quiere un cambio de aires, a pesar de que esta es su segunda temporada en Inglaterra, y ha puesto en el punto de mira al conjunto azulgrana, teniendo en cuenta que están buscando en el mercado a un extremo con desborde.

Doku ya le ha comunicado a Pep Guardiola que está buscando un nuevo destino porque cree que no va a tener muchos minutos más esta campaña y el técnico catalán le habría abierto la puerta. Su situación en el City ha empeorado y el delantero está intentando salir como sea, aunque tampoco vaya a ser titular indiscutible bajo las órdenes de Hansi Flick, pero sí que podría ser un suplente de lujo para el técnico alemán.

El problema salarial de los azulgranas

Aunque el Barça haya llegado a la regla 1:1 del fair play financiero, ahora mismo sigue sin haber espacio salarial para acometer algún fichaje. Para ello, tendría que salir algún jugador, como Ansu Fati, pero el extremo se niega a abandonar el club, por lo que si no hay una salida de algún futbolista que no cuente para el entrenador, no se podrán producir llegadas.