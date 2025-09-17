Con Lamine Yamal lesionado, pide ser el nuevo líder del Barça, pasa de Raphinha y Pedri

No va a ser un partido nada sencillo el del Barça contra el Newcastle. Los culés van a tener que enfrentar el partido más complicado de la temporada en St. James’ Park, donde los espera un equipo muy fuerte a nivel físico y al que le sobran las cualidades para hacer daño a los de Hansi Flick. En este sentido, lo que empeora todavía más las cosas es el hecho de no poder contar con un Lamine Yamal que va a seguir de baja hasta nuevo aviso y no se espera, para nada, que pueda tener ni un solo minuto en Newcastle.

Ante esta situación, Hansi Flick ya sabe que va a tener que proponer una delantera inédita para encontrar la forma de hacer daño a la defensa de las urracas. En este sentido, todo apunta a que va a formar un tridente con Raphinha, que es intocable, Robert Lewandowski y Marcus Rashford. En este caso, según cuentan fuentes cercanas al club, el inglés ha hablado directamente con Hansi Flick para asegurarle que quiere dar un paso al frente y ser la referencia ofensiva del equipo.

El Newcastle, víctima habitual de Rashford

A pesar de que ya no son el equipo débil y de tabla baja de hace varios años, la realidad es que el Newcastle es una de las víctimas favoritas de Marcus Rashford. En sus anteriores 15 enfrentamientos, el delantero inglés ha sido capaz de sumar 5 goles y 4 asistencias. Unas cifras más que buenas, que invitan a ser optimistas respecto de las posibilidades de un Rashford que llega después de haber hecho un gran partido ante el Valencia.

Un partido hecho para el inglés

La realidad es que el alto ritmo de juego que va a imponer el Newcastle es ideal para lo que puede aportar un Rashford que más disfruta cuando puede correr por la banda y buscar la espalda de su par. Algo que, ante las urracas, va a poder hacer en reiteradas ocasiones. Es por esto que quiere ser el líder por delante de jugadores como Raphinha o Pedri; se ve con muchas posibilidades.

Así pues, ante el Newcastle, todo apunta a que veremos a un Rashford con mucha presencia y prevalencia en el ataque del Barcelona, pues lo tiene todo para convertirse en la estrella del equipo en su estreno en Champions.