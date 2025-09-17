Pedri y Lamine Yamal han sido informados de que el Barça aceptará la oferta del PSG

La situación económica del Barça no pasa por su mejor momento y eso es algo que saben muy bien en toda Europa. Es por este motivo que, en el pasado mercado de verano, hubo bastante ruido alrededor de varios de los mejores jugadores del club. En este sentido, tal y como apuntan varios medios desde Francia, el PSG estaría muy interesado en el fichaje de una de las estrellas del Barça. En este caso, estamos hablando de Dani Olmo, que, tras la reciente gran actuación de Fermín, ha perdido la titularidad en el equipo. Lo que lleva al de Terrassa a comenzar a plantearse si vale la pena seguir apostando por su futuro en el conjunto blaugrana.

Ante esta situación, Luis Enrique ha detectado que es un buen momento para comenzar a tantear a Dani Olmo. El técnico del PSG considera que el mediapunta español es un jugador de gran nivel y que tiene capacidades sobradas como para ser uno de los centrocampistas del conjunto parisino. De hecho, es un perfil que no tiene el PSG y que podría encajar a la perfección con sus necesidades actuales.

El Barça no se conformará con cualquier oferta

En este sentido, según cuentan desde Barcelona, Laporta y Deco ya han decidido que no hay nadie intocable y Dani Olmo no es una excepción. De este modo, si llega una buena oferta, es decir, que ronde los 65 millones de euros, se estudiará la venta. Sin embargo, habría que ver si esta operación cuadra con los planes de Flick y la opinión de la plantilla.

Pedri y Lamine Yamal no quieren perder a Olmo.

La realidad es que Dani Olmo es uno de los socios favoritos de los mejores jugadores del Barcelona. Tanto Lamine Yamal como Pedri ven en el de Terrassa a un socio ideal para su estilo de juego, les va muy bien tenerlo cerca para asociarse y no quieren cambiarlo por nadie. Ni Raphinha ni Fermín ofrecen las posibilidades de Olmo. Sin embargo, ya han asumido que, si llega una buena oferta, saldrá.

Así pues, en Can Barça ya están comenzando a estudiar la posibilidad de dar salida a Dani Olmo, en el caso de que el PSG decida hacer una oferta interesante por el jugador, el cual no es titular indiscutible para Flick.