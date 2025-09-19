Cubarsí ya sabe que Bin Salmán pondrá 50+10 y Laporta aceptará la propuesta

El Barça mostró su versión más sólida en su estreno en Champions contra el Newcastle. El conjunto de las urracas prometía uno de los partidos más duros y complicados de todo el año. Su gran capacidad física, sumada a la presión de un estadio capaz de hacer pequeño al más grande, era una amenaza que hacía que los de Hansi Flick fueran preparados para vivir un auténtico infierno. Y la realidad es que la defensa culé, especialmente la pareja formada por Pau Cubarsí y Ronald Araujo, hizo que las acometidas por parte de los jugadores del Newcastle quedaran en nada.

Ante esta situación, no pasó nada desapercibido el más que buen partido que hizo Araujo, especialmente en tareas defensivas. Ahí fue un auténtico muro: ni la velocidad de Anthony Gordon ni el potencial físico de Nick Woltemade sirvieron para hacer que el central uruguayo se viniera abajo. Algo que llamó, para bien, la atención de todos los asistentes al partido, incluso de Eddie Howe, entrenador de un Newcastle que, después del partido, ya habría hecho saber a Joan Laporta que hay un interés real en el traspaso de Ronald Araujo.

El Barça, muy abierto a la venta del capitán

Si bien es cierto que Hansi Flick tiene mucha confianza depositada en Ronald Araujo, la realidad es que desde el club son bastante más escépticos. Creen que todavía está muy lejos del nivel necesario para ser un central de época en el Barcelona, y una venta sería ideal, ya que es un jugador muy bien valorado en Europa, especialmente en Inglaterra, donde gusta mucho el perfil físico del charrúa.

Bin Salmán hace un primer acercamiento

Según apuntan desde Inglaterra, la propiedad del Newcastle ya habría hecho un primer acercamiento con una propuesta que en Can Barça gustó bastante. Habrían sido unos 50 millones de euros, junto a otros 10 en variables. Una oferta más que positiva que en la directiva aceptarían sin pestañear. De hecho, hasta Cubarsí lo sabe y no se opone a que su compañero de zaga salga.

Así pues, tras el gran partido de Araujo ante el Newcastle, el conjunto de los ‘magpies’ quedó tan enamorado de él que ya comenzó a tantear la posibilidad de acometer su fichaje en el mismo mercado de invierno.