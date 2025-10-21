Deco aprueba la decisión de Hansi Flick y rechazan la propuesta de Jorge Mendes por el nuevo Lewandowski

Ansu Fati está viviendo un renacimiento deportivo en el AS Monaco, y su agente, Jorge Mendes, quiere aprovechar este excelente momento para forzar su regreso al FC Barcelona. El representante portugués ha puesto sobre la mesa de la directiva blaugrana un plan ambicioso: que el canterano vuelva para convertirse en el nuevo delantero centro del equipo y el relevo de Robert Lewandowski, cuya salida parece inminente.

Mendes tiene prisa en concretar este movimiento, ya que, como es sabido, el agente vive de grandes comisiones y el regreso de Ansu a un rol protagonista en el Barça le permitiría sacar una importante suma de dinero. Sin embargo, la propuesta del agente se ha topado con un doble muro en el Camp Nou: el escepticismo de la dirección deportiva y el rechazo frontal del entrenador.

Flick y Deco le cierran la puerta: "Aún no es el momento"

La respuesta de Deco a la propuesta de Mendes no ha sido un "no" definitivo, pero sí un "aún no es el momento". El director deportivo blaugrana no aprueba el plan de forma momentánea, ya que quiere ver mucho más de Ansu Fati y de su consistencia física y goleadora. Deco entiende que la cesión debe ser un periodo de prueba más extenso para asegurar que el jugador ha superado completamente sus problemas del pasado.

Por su parte, Hansi Flick ha sido más tajante. El técnico alemán acabó decepcionado con el rendimiento y la actitud de Ansu durante su primera etapa y se negaría a su regreso por ahora si no hay una evidencia muy clara e indiscutible de que el delantero ha recuperado el nivel de estrella mundial. Flick no quiere inestabilidad en el vestuario.

La cautela del Barça contra la urgencia del agente

Deco aprueba la cautela de Flick. Ambos coinciden en que el riesgo es muy alto para un jugador que tuvo la oportunidad de triunfar y no lo hizo. Mientras Jorge Mendes urge la vuelta para asegurar la comisión del traspaso, el FC Barcelona prioriza la estabilidad deportiva. La directiva prefiere mantener la opción de compra del Mónaco a 11 millones de euros como garantía, antes que arriesgar el futuro de la delantera con un regreso precipitado. El mensaje a Ansu Fati es claro: si quiere volver como el nuevo Lewandowski, debe seguir brillando, pero lejos del Camp Nou por ahora.

Así pues, Deco y Hansi Flick han rechazado la propuesta de Jorge Mendes de traer de vuelta a Ansu Fati como el relevo de Lewandowski, exigiendo más pruebas de su rendimiento y priorizando la estabilidad del FC Barcelona.