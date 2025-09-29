Deco ha recibido una oferta de 80 + 20 millones y Hansi Flick le pide que no lo deje salir

A lo largo de las últimas semanas, Raphinha ha pasado de ser un jugador absolutamente insustituible en el once de Hansi Flick y el Barça a caer lesionado y parecer como que no ha pasado nada. El brasileño, gracias a su rendimiento espectacular durante la pasada temporada, se convirtió en uno de los líderes del equipo y en el quinto mejor jugador del mundo según las votaciones del Balón de Oro. Sin embargo, este año parece que las cosas son muy diferentes. Pues la llegada de Marcus Rashford hace que el once culé haya dejado de ser ese jugador que debía estar todo el rato sobre el terreno de juego.

De hecho, en can Barça son muy conscientes de que Raphinha es un jugador que levanta pasiones en la Premier League. Su estilo de juego, vertical, con buen disparo y mucha velocidad, encaja muy bien con todo lo que forma parte del fútbol inglés. Y es por este motivo que el Manchester United ha comenzado a considerar muy en serio la posibilidad de ficharlo para acabar de apuntalar el equipo de Amorim.

Más talento para el ataque del United

A pesar de que el pasado verano ya ficharon a tres delanteros como Sesko, Mbeumo y Cunha, la realidad es que ninguno de ellos está al nivel de Raphinha. El brasileño ya es considerado un top mundial y en el United creen que podría ser la pieza definitiva para su ataque. Es por todo esto que, tal y como apuntan medios ingleses, los diablos rojos habrían llegado a poner hasta 80 millones más otros 20 en variables para el fichaje del crack brasileño.

Flick no quiere perder a Raphinha

Sin embargo, a pesar de que Deco sí que vería con buenos ojos la venta de Raphinha, especialmente a nivel financiero, Hansi Flick no piensa lo mismo. Sigue considerando al brasileño un jugador clave que se puede ir turnando con Rashford. Por lo que ha pedido que, por favor, no dejen salir ni ahora ni en verano a Raphinha.

Así pues, en can Barça siguen dudando sobre si es conveniente aceptar la venta de un Raphinha que podría llegar a dejar hasta 100 millones de euros en la mermada caja de un Barcelona que ya no sabe qué hacer para subsanar sus problemas financieros.