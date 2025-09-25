Deco, obligado a romper un acuerdo con el Chelsea por culpa de la lesión de Gavi

En can Barça hace tiempo que están trabajando con mucha dedicación en el apartado de las salidas. El conjunto blaugrana necesita ingresos como el comer y la posibilidad de sacar entre 30 y 45 millones netos por algún jugador supone un importante respiro para las delicadas finanzas culés. En este sentido, uno de los nombres que más ha sonado a la hora de dejar el Barça a cambio de una muy buena suma de dinero, más allá de Fermín, ha sido Marc Casadó, que despierta el interés de varios de los grandes equipos de Europa y podría ser un ingreso muy interesante, teniendo en cuenta que no es ni será nunca un titular indiscutible.

En este sentido, Deco habría estado hablando, durante semanas, con el Chelsea, de cara a un posible traspaso en el mes de enero. Los blues buscan un pivote más defensivo para ir rotando con Moisés Caicedo y Marc Casadó es el jugador ideal para lo que pide Enzo Maresca. Además, a los de Stamford Bridge no les pesa nada pagar unos 40 millones por el pivote formado en la Masía.

Flick frena en seco la venta

Sin embargo, con la lesión de larga duración de Gavi, Hansi Flick ha pedido a Deco que ya no hay ni un solo jugador prescindible en la medular del equipo. Y es que, si llegara a caer un jugador más, el Barça estaría perdido si no está un Casadó que permite que De Jong y Pedri cubran posibles bajas en la mediapunta.

De este modo, a pesar de que Deco tenía casi hecha la salida de Marc Casadó al Chelsea, ahora parece que por la lesión de Gavi, la dirección deportiva del Barça no podrá llegar a ningún acuerdo para la venta de Casadó y es posible que tengan que buscar un refuerzo de emergencia, para cubrir la delicada baja de Gavi.

Así pues, lo que podía ser una venta salvadora para las finanzas del FC Barcelona, se ha acabado convirtiendo en la posibilidad de tener que acometer un nuevo gasto para que Hansi Flick pueda estar tranquilo en cuanto a la disponibilidad de efectivos en el centro del campo de su equipo, donde cada lesión se va a hacer notar más que la anterior.