Julián Álvarez tiene fama de ser un jugador conflictivo y Flick lo ha descartado

A lo largo de las últimas semanas, se ha hablado mucho de la mala relación que han comenzado a mantener Julián Álvarez y Diego Pablo Simeone. El delantero argentino y su entorno han estado comentando que comienzan a pensar que fue un error eso de fichar por el Atlético de Madrid, donde el delantero formado en River Plate se siente mal aprovechado y cree que está desperdiciando sus mejores años de fútbol. Y es que, a sus 25 años, la araña cree que ya debe estar en la conversación por ser el mejor nueve del mundo. Una consideración que nunca cree que pueda tener en el conjunto rojiblanco.

En este sentido, se ve a leguas que Álvarez está buscando la forma de salir del Atleti el próximo verano. No se siente cómodo y necesita un equipo cuya forma de jugar se adapte mucho más a su estilo. Y es ahí donde entra el Barça, que busca un gran delantero para los próximos años y ha visto en Julián una gran oportunidad. De la misma forma que la ve el argentino, al que le encaja muy bien la forma de jugar de los de Hansi Flick.

A Flick no le encaja el perfil de Julián Álvarez

La realidad es que para Hansi Flick, en lo futbolístico no hay ni una sola duda respecto del encaje de Julián en el Barça. Parece un delantero hecho a medida para jugar con Lamine Yamal y Raphinha. Tiene una gran movilidad, es rápido, combina bien y tiene un olfato goleador descomunal. Es como una versión mejorada al máximo de Ferran Torres. Sin embargo, es en lo mental donde hay dudas.

Y es que, con lo visto el otro día en el banquillo del Atlético de Madrid, donde Julián se quejaba amargamente de las decisiones de Simeone, comenzaron a confirmarse las dudas de un Hansi Flick, que si detesta algo, son las faltas de comportamiento y los desplantes hacia los entrenadores. Él no valora bien los enfados ni las malas caras, que se lo pregunten a Héctor Fort y a Ansu Fati.

De este modo, la fama de conflictivo de Julián es algo que no gusta ni un pelo a Hansi Flick, que ya ha comenzado a hablar con Deco y a expresarle sus serias dudas respecto del posible fichaje de Julián Álvarez.