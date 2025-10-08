Deco insiste en que no tiene nivel para jugar en el Barça y se lo quiere vender a quien sea

Una de las principales razones por la falta de buenos resultados del Barça en estos últimos tiempos ha venido por culpa de una fragilidad defensiva que se ha hecho muy patente tanto en los duelos ante el Sevilla y el PSG. Los de Hansi Flick no ganan duelos individuales y son muy flojos a la hora de competir frente a frente con un rival. Y eso ha sido algo que se ha notado mucho en la banda izquierda, donde los culés perdieron a un ganador de duelos por naturaleza, como Balde, para dar entrada a Gerard Martín. Al que le cuesta mucho el aspecto físico y del cuerpo a cuerpo.

Deco, consciente de que Flick le tiene mucho aprecio, ha tratado de ser paciente con Gerard. Sin embargo, la situación ha llegado a un punto en el que el director deportivo ya no soporta ver al carrilero catalán seguir jugando. Cuentan que le pone muy nervioso verlo jugar y que se queja mucho de su falta de nivel y de no haber fichado a Grimaldo en el verano.

Deco quiere vender ya a Gerard Martín

Si bien es cierto que cada vez que ha podido, Hansi Flick se ha deshecho en elogios hacia el joven lateral del Barça, la realidad es que por parte de la directiva no existe el mismo apoyo. Lo acusan de parte de los problemas defensivos del equipo y consideran que si vuelve a llegar una oferta como la de los Wolves, de unos 15 millones de euros, esta vez no se podrá dejar pasar, ya que no le ven un gran futuro de blaugrana.

De este modo, a pesar de que para Hansi Flick, sí que es un futbolista más que aprovechable e interesante, la realidad es que Gerard Martín no es tan interesante para Deco, que lo ve como una buena venta y como un jugador poco útil para el Barça.

Así pues, uno de los grandes damnificados por la crisis del equipo, no es otro que Gerard Martín, que sabe que cuenta con Hansi Flick, pero no con el apoyo de los de arriba, que están cada vez más convencidos de que deben venderlo antes de que sea tarde.