Deco no cumple con la petición de Hansi Flick de recuperar a Íñigo Martinez

La estabilidad defensiva del FC Barcelona se ha convertido en el principal foco de preocupación para Hansi Flick, pero el técnico alemán tendrá que esperar. El director deportivo blaugrana, Deco, ha revelado que el club no tiene planes de fichar refuerzos durante el mercado de invierno. Aunque la opción de una incorporación de última hora no ha sido "enteramente descartada", la situación financiera del Barça es la que es, y Deco no puede comprometerse a cumplir la única petición urgente de Flick.

El Barça no ha logrado recrear la forma dominante de la temporada 2024-2025, en gran parte debido a las lesiones y a la ausencia de un perfil de central con experiencia como el que aportaba Íñigo Martínez. El equipo actualmente va por detrás del Real Madrid en la clasificación de LaLiga y estuvo a segundos de encajar una racha de tres derrotas consecutivas a principios de octubre.

Deco no encuentra al "nuevo Íñigo" en el mercado

La petición de Hansi Flick era clara: fichar a un central para aportar jerarquía y experiencia. Flick no quiere de vuelta a Íñigo Martínez en concreto, sino que busca un perfil del estilo: un central veterano, zurdo y ya formado que sepa lo que es competir y pueda liderar a los jóvenes talentos. Sin embargo, Deco no ha encontrado a un jugador con esas características que esté dentro del radar blaugrana y sea accesible económicamente.

La dificultad de encontrar un líder a coste cero o con un coste mínimo ha paralizado la búsqueda. El director deportivo ve inviable asumir el salario y la prima de fichaje de un central de élite sin antes liberar masa salarial, algo que solo podría lograrse con una venta. La realidad es que la situación financiera del Barça limita cualquier movimiento de entrada.

La única petición de Flick que el Barça ignora

Fichar a un central era la única petición que Hansi Flick había hecho a la directiva para mejorar la solidez defensiva del equipo. El técnico necesita desesperadamente a ese veterano para poner orden en la zaga. Al no cumplir con esta petición, Deco obliga a Flick a confiar plenamente en los recursos actuales y a buscar soluciones internas para un problema que se ha vuelto evidente en los resultados. La afición teme que esta falta de refuerzos le cueste al equipo la lucha por el título.

Así pues, Deco ha confirmado que el FC Barcelona no fichará en enero, negándose a cumplir la única petición de Hansi Flick de incorporar a un central veterano con un perfil similar al que aportaba Íñigo Martínez.