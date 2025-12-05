Deco pone 10 millones por la nueva estrella de Brasil

El FC Barcelona continúa rascando el mercado de jóvenes talentos para hacerse con jugadores prometedores y habría puesto sus ojos en la nueva estrella de Brasil. Por eso, Deco, el director deportivo, ya habría empezado las negociaciones y habría puesto 10 millones de euros encima de la mesa para poder llevarse a un lateral izquierdo del Santos que promete y mucho.

Se trata de Joao Vitor de Souza, una de las grandes revelaciones del país en este 2025. Con apenas 19 años, el defensa se ha convertido en un jugador con mucha proyección y tiene a muchos clubes detrás por su potencia, su recorrido ofensivo y su capacidad para desequilibrar en la banda, a pesar de ser un lateral izquierdo. El Barça le ha seguido en los últimos meses y ahora, su interés es real.

El Barça ofrecería 10 millones por Joao Vitor de Souza

Además, el conjunto azulgrana tiene un as negociador bajo la manga que podría darle ventaja en las negociaciones, ya que el Santos todavía debe 2,9 millones de euros al Barça por el caso Neymar, en un pleito que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le acabó dando la razón. Esa cantidad, que los brasileños no podrían pagar, podría utilizarse como herramienta de negociación.

Los azulgranas podrían reducir el coste final de la operación con esa cuantía y, además, poniendo más dinero encima de la mesa, como los 10 millones que haría propuesto Deco. Souza está valorado en torno a unos 15 millones a día de hoy en el mercado actual, por lo que la oferta del Barça podría ser suficiente para poderse llevar a esta joven promesa de Brasil hacia Barcelona.

El lateral izquierdo del Santos es una de las revelaciones de este año

La dirección deportiva lo considera una oportunidad de mercado y, además, es un perfil que encaja perfectamente en el Barça de Hansi Flick, ya que el alemán quiere a laterales profundos, capaces de correr la banda y generar superioridades por fuera, algo que Joao Vitor de Souza cumple a la perfección, al estilo de Alejandro Balde, quien podría convertirse en su competidor en la banda izquierda del Spotify Camp Nou.