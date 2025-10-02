Deco reconoce que Pep Guardiola lo llamó para cerrar un fichaje de 80 millones

El Manchester City volvió a intentar un golpe de mercado el pasado verano y el protagonista no fue otro que Jules Koundé. El defensa francés siempre ha estado en la agenda de Pep Guardiola, que considera que su polivalencia y nivel defensivo encajan a la perfección en su esquema. Tanto es así que, según ha reconocido Deco, el técnico catalán llegó a llamar personalmente para tantear una operación millonaria.

El conjunto inglés estaba dispuesto a presentar una oferta que alcanzaba los 80 millones de euros, una cifra mareante que en otras circunstancias podría haber sido vista como una oportunidad para las arcas del Barça. Sin embargo, en el Camp Nou la respuesta fue clara: Koundé no está en venta. Y así lo aseguró Deco en palabras a Mundo Deportivo

Koundé, un intocable para Hansi Flick

El papel de Koundé en los planes de Hansi Flick es absolutamente capital. El técnico alemán lo considera uno de los pilares de su defensa, tanto por su rendimiento como por la capacidad de adaptarse a distintas posiciones. Esa importancia deportiva fue clave para que el club ni siquiera se sentara a negociar con el Manchester City, a pesar de la complicada situación financiera que atraviesan los culés.

Y es que, como ha explicado Deco, había plena unanimidad dentro del club. No importaba la magnitud de la oferta: dejar marchar a un jugador de la categoría de Koundé habría debilitado demasiado a un Barça que busca volver a competir por la Champions League. Ni siquiera el crecimiento de jugadores como Eric García, que ha dado un paso adelante en las últimas semanas, cambió la hoja de ruta de la dirección deportiva.

Guardiola no tira la toalla

Aun así, desde Inglaterra aseguran que Pep Guardiola no ha renunciado del todo a la idea de hacerse con Koundé en el futuro. El técnico sigue buscando un lateral derecho de garantías que también pueda desenvolverse como central, y el francés encaja en todos los requisitos.

Por su parte, en el Barça lo tienen claro: Koundé es presente y futuro, y no se plantean abrir la puerta de salida. Flick lo quiere como líder de la zaga y Deco ha dejado claro que seguirá siendo un jugador fundamental, por encima de cualquier oferta que llegue desde la Premier.

Así pues, el City se quedó sin su fichaje de 80 millones y el Barça blindó a uno de sus grandes referentes defensivos.