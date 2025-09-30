Manchester City pone fecha de caducidad a Pep Guardiola: ya conoce la causa de su despido

La presión ha llegado al límite para Pep Guardiola. Según la prensa inglesa, la directiva del Manchester City ya le ha comunicado al técnico catalán que su continuidad depende únicamente de un objetivo: alcanzar los cuartos de final de la Champions League. En el club consideran que Guardiola es una auténtica leyenda, pero también son conscientes de que su ciclo en el Etihad se acerca a su final.

En este contexto, si los sky blues vuelven a protagonizar un descalabro europeo, la decisión está tomada: el de Santpedor será destituido y el club pondrá en marcha un nuevo proyecto sin él. Para los dirigentes, la Champions se ha convertido en una obsesión, y no llegar a cuartos sería inaceptable para un equipo que lo ha ganado todo en Inglaterra y que busca consolidar su dominio en Europa.

Un City sin Rodri y con dudas en la Premier League

El camino no será sencillo para Guardiola. El Manchester City ha perdido a Rodri, su jugador más determinante en el mediocampo, y esa ausencia genera un clima de cierto pesimismo en el vestuario. El equipo ha demostrado que sin el internacional español pierde solidez y capacidad de control, lo que preocupa especialmente de cara a las eliminatorias de la Champions.

A esta situación se suma la exigencia de mantener un buen nivel en la Premier League, donde aunque no se espera que compitan con la misma intensidad de otras temporadas, tampoco pueden permitirse un desplome. La amenaza del Liverpool, que parece imparable si arranca al máximo nivel, añade todavía más presión sobre el banquillo de Guardiola.

La Champions, la llave para un último año tranquilo

La realidad es clara: Pep Guardiola afronta una temporada límite. El técnico sabe que si quiere tener un último año relativamente plácido al frente del Manchester City, deberá llevar al equipo como mínimo a los cuartos de final de la Champions League. Cualquier tropiezo anterior se interpretará como el fin de un ciclo glorioso que, tarde o temprano, debía cerrarse.

En el Etihad Stadium respetan y valoran todo lo que ha dado el entrenador, pero ya piensan más allá. La etapa de Guardiola está en cuenta atrás y, si no cumple el objetivo, el relevo será inmediato.