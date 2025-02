Dos jugadores del Barça han pedido a sus agentes salir si Joan Laporta sigue dando poder total a Flick

Algunos futbolistas de la plantilla del Barça no están cómodos con algunas decisiones tácticas de Hansi Flick y se lo han manifestado a Joan Laporta. Se trata de los jugadores que siguen formando parte de la nómina del equipo pero que, por distintas cuestiones, no tienen la oportunidad de ingresar al campo de juego para tratar de ganarse la confianza del entrenador. Por ese motivo, le han pedido al máximo dirigente culé que les abra la puerta de salida si el alemán será quien tenga el poder total del proyecto deportivo.

Se trata de Pablo Torre y Héctor Fort, quienes están teniendo una participación muy escasa en esta parte de la temporada y entienden que no entran en la consideración de Flick de cara al futuro. Aunque son situaciones distintas, ambos tienen serias intenciones de irse del club para buscar nuevos desafíos.

Joan Laporta pide calma

El máximo dirigente del Barça les pidió a los representantes de los jugadores tiempo para analizar sus situaciones. En el caso de Torre, el futbolista de 21 años ya tuvo una cesión en el Girona de Míchel y no logró la regularidad que buscaba. Sin embargo, en el inicio de temporada, Flick pidió que se quedara porque iba a ser importante para la plantilla. Después de su doblete ante el Sevilla, en la jornada 10 de LaLiga, la situación de Torre dio un giro de 180 grados y su participación en el equipo fue cada vez más escasa. Si bien es cierto que forma parte de la convocatoria, no está teniendo minutos dentro del campo.

Por su parte, Fort tiene 18 años, por lo que todavía tiene tiempo para seguir desarrollándose con el primer equipo antes de afianzarse como titular. Sin embargo, los tiempos de la representación son otros. Joan Laporta quiere que se quede con la plantilla porque sostiene que Flick lo terminará de desarrollar como futbolista profesional.

El caso de Ansu Fati

Justamente, el atacante de 22 años es uno de los pocos que no pidió irse de la plantilla a pesar de no ir ni siquiera al banquillo en los últimos encuentros. En el Barça no ven la hora de traspasarlo debido a que cobra uno de los salarios más altos de la plantilla.

Laporta considera que el club no está en condiciones de pagar ese dinero por un jugador que no es tenido en cuenta por Flick.