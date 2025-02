Joan Laporta recibe la llamada de una estrella del Liverpool y otra de la Juventus

La búsqueda del Barça para encontrar a una nueva pieza para el ataque sigue en marcha, y esto ha provocado que algunos jugadores decidan contactar con Joan Laporta y con Deco para ofrecerse a través de sus representantes, y trasladar su predisposición a hacer las maletas y llegar a la plantilla de Hans-Dieter Flick. En el casting se encuentran muchos nombres propios interesantes, y se han querido añadir dos estrellas que no acaban de estar satisfechas en sus respectivos clubes.

Comenzando por Darwin Núñez, que no es feliz con la situación que vive en el Liverpool. Desde la salida de Jürgen Klopp ha dejado de ser titular habitual, y se ha tenido que conformar con jugar únicamente como revulsivo, viéndose superado por compañeros como Luís Díaz, Cody Gakpo o Diogo Jota. Esto le lleva a querer irse, pues no soporta a Arne Slot, a pesar de que se ha confirmado que Mohamed Salah no continuará en Anfield.

Y el uruguayo estaría encantado con la posibilidad de vivir una segunda etapa por España, donde estuvo solamente un año, defendiendo los colores de la Unión Deportiva Almería, antes de recalar en el Benfica. Precisamente, también estuvo en la órbita del Spotify Camp Nou, y llegó a ser recomendado por su compatriota, Luis Suárez, que lo conocía perfectamente de la selección. Pero en ese entonces, fue una operación que quedó descartada por su poca experiencia en la élite.

Ahora, en cambio, el Barça podría probar suerte y tratar de sacarlo de los ‘reds’, aunque no se antoja una operación sencilla ni barata, por el elevado precio que pueden pedir por él. Y algo similar ocurre con Dusan Vlahovic, que ha dejado de ser la gran figura y la referencia ofensiva de la Juventus desde la llegada de Randal Kolo Muani en enero, quien le ha eclipsado y le ha restado mucho protagonismo, algo que no ha gustado al balcánico.

Sabe que tendría difícil ser titular con Robert Lewandowski en el vestuario, pero aún y así ha llamado a Deco y a Laporta para mostrar su predisposición a formar parte del proyecto de Flick.