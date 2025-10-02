El Barça, obligado a pagar 30 millones porque Flick lo considera imprescindible

No fue la mejor noche, la del Barça ante el PSG. El conjunto de Hansi Flick acabó sucumbiendo a la exuberancia física y futbolística del conjunto de un Luis Enrique que, después de unos primeros 25 minutos complicados, fue capaz de imponer con absoluta autoridad su voluntad en un duelo en el que los galos se llevaron, con absoluto merecimiento, tres puntos que valen oro y que sirven para demostrar que a los culés todavía les falta crecer para llegar al nivel de los vigentes campeones de Europa.

Sin embargo, a pesar de que ni un solo culé salió con una sonrisa del Estadi Olímpic, no todo son malas noticias para el Barça, que de la derrota se lleva una noticia más que buena. En especial en lo que respecta al espectacular nivel de un Marcus Rashford que, sin ser el jugador que más regatea ni más desborda, volvió a ser decisivo al dar una asistencia deliciosa para que Ferran Torres marcara el primero del partido e inundara de esperanzas a los seguidores blaugrana.

Rashford, fichaje obligado

Muy pocos eran los que confiaban en lo que podía llegar a ofrecer un jugador como Marcus Rashford en el Barça. No es el prototipo de jugador que nace para ser culé. Sin embargo, sin hacer demasiado ruido, ya es uno de los jugadores que más aporta a la hora de marcar goles. Y es que, con la asistencia ante el PSG, el inglés ya suma un total de 5 asistencias, a las que hay que sumar los dos goles que logró ante el Newcastle.

Todo esto invita a pensar que Rashford solo puede seguir creciendo y que el cielo es el límite para el canterano del Manchester United, que para Hansi Flick ya se ha convertido en un jugador trascendental y que habría que fichar sin ningún lugar a duda. Pues por 30 millones no existe nadie de este nivel en el mundo.

Así pues, a pesar de las dudas que había sobre su figura, Marcus Rashford se ha convertido en una de las operaciones más exitosas de todo el mercado de fichajes. Ya que, a un precio de ganga, ofrece un rendimiento de absoluto crack. Algo que nadie esperaba cuando se anunció su llegada al FC Barcelona.