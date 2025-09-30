Alerta en el PSG, un intocable de Luis Enrique quiere fichar por el Real Madrid

El mercado de fichajes podría dar un vuelco inesperado. En París se encienden las alarmas porque uno de los grandes protegidos de Luis Enrique, el joven Désiré Doué, estaría decidido a dar el salto al Real Madrid. El extremo francés, considerado uno de los talentos más prometedores de Europa, gusta mucho en la directiva blanca, que lo ve como un refuerzo estratégico de futuro.

El jugador no esconde que su sueño es vestir la camiseta del Real Madrid, y desde el entorno del futbolista aseguran que le atrae especialmente la idea de formar dupla con Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu. Para la cúpula blanca, Doué encajaría a la perfección como la gran contraposición a Lamine Yamal, aportando desequilibrio y calidad en el frente ofensivo.

El futuro de Rodrygo y Vinicius marcará la operación

El interés del Real Madrid por Désiré Doué está condicionado a posibles salidas en la delantera. En concreto, la continuidad de Rodrygo Goes está en entredicho y, si el brasileño abandona el club, los blancos tendrían vía libre para lanzarse de lleno a por el francés. También la situación de Vinicius Junior podría influir, aunque su salida se considera más complicada.

Por ahora, en Chamartín mantienen la calma. No quieren precipitarse, pero saben que el talento de Doué es una oportunidad de oro para blindar el ataque del equipo durante la próxima década. Según la prensa francesa, el futbolista está convencido de que su destino debe ser el Real Madrid, con el objetivo de conquistar más Champions que en el PSG.

París no quiere negociar por su joya

En el Parc des Princes la reacción ha sido inmediata. Luis Enrique considera a Désiré Doué absolutamente intocable y no contempla su salida. En el PSG lo ven como pieza clave del presente y del futuro, y son conscientes de que el Real Madrid podría poner sobre la mesa una oferta difícil de rechazar.

La incógnita ahora está en el precio que exigiría el club parisino, sabiendo que no quiere desprenderse de un jugador que ya es considerado crack mundial. El pulso entre París y Madrid puede estar a punto de empezar.