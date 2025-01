El Barça ordenó no pagar 31 millones para que firmara con el Real Madrid de Florentino Pérez

El Barça sigue pagando las consecuencias de la pésima gestión de Josep Maria Bartomeu. Fichajes desastrosos, renovaciones millonarias y contratos muy por encima del precio de mercado son algunas de las operaciones que dejaron al club sumido en un pozo del que todavía no ha logrado salir. Además de todas estas desprolijidades administrativas, gran parte de la afición todavía recuerda que Vinícius Junior fichó por el Real Madrid porque se lo regaló a Florentino Pérez.

En 2017, Bartomeu le había ofrecido al Flamengo un total de 18 millones de euros para hacerse de la ficha del joven de 16 años que, por aquel entonces, era tapa de los principales diarios de Brasil por las cosas que hacía dentro del campo de juego. Las negociaciones estaban tan avanzadas, a punto tal que los padres de Vini viajaron hasta la Ciudad Deportiva Joan Gamper para conocer las instalaciones. Todos lo imaginaban junto a Lionel Messi, Busquets, Jordi Alba y Suárez, pero apareció Florentino Pérez y la historia tuvo un giro de 180 grados.

Su llegada al Real Madrid

Vinícius tenía una cláusula de salida de 45 millones de euros que el Barça no estuvo dispuesto a pagar. Bartomeu no vio el potencial que tenía delante de él y le sirvió en bandeja a Florentino Pérez la posibilidad de fichar a una de las joyas de Brasil. El presidente merengue no dudó y puso el dinero sobre la mesa. El tiempo le dio la razón: no se equivocó.

Además de los 45 millones de euros, el Real Madrid le abonó un total de 8 millones a sus representantes y otros 8 millones más a la familia del joven de 16 años. Es decir, la operación se cerró en un total de 61 millones de euros. Nada mal para lo que Vinícius representa en la actualidad y todo lo que ha aportado al club desde su llegada. Bartomeu, en tanto, sigue escondido en su casa desde su salida del Barça.

El mejor de la plantilla

La llegada de Kylian Mbappé no tapa el hecho de que Vini, hoy en día, es el mejor jugador del Real Madrid. Florentino Pérez lo sabe y tiene decidido hacer una importante propuesta de extensión de contrato para que siga en el club por muchos años más.