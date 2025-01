Vinícius tiene un acuerdo con el United, pero seguirá en el Real Madrid si le paga igual que a Mbappé

El Manchester United tiene decidido ir a fondo para romper el mercado de pases y quedarse con la ficha de Vinícius Junior. El ganador del último trofeo The Best de la FIFA tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2027, pero en Inglaterra ya empezaron a trabajar para interiorizarse en la situación del futbolista y conocer cuáles son sus pretensiones. La noticia generó un verdadero revuelo en las oficinas del club merengue, donde tienen bien claro que el atacante de 24 años no puede llegar a su último año de contrato sin haber firmado su renovación.

En concreto, el malestar de Vinícius radica en que, a pesar de ser el mejor futbolista de la plantilla, su sueldo refleja otra realidad. De hecho, si se suman todos los bonos por objetivos, su remuneración queda por debajo de la de David Alaba y Kylian Mbappé, quien actualmente percibe el salario más alto de todo el plantel.

¿Del Real Madrid al United?

El club inglés necesita dar un golpe de efecto de forma inmediata. Con el equipo navegando por el fondo de la tabla y la afición cada vez más enfadada con los futbolistas de los Red Devils, la directiva entiende que es momento de ir por todo por Vinícius. Mientras tanto, Florentino Pérez ya se puso a trabajar en la ingeniería financiera para lograr que el brasileño supere el sueldo de Mbappé en el corto plazo.

Otra cuestión que inclina la balanza en favor de Vinícius es que los equipos de la liga saudí sí están en condiciones de pagar los 1.000 millones de euros de su cláusula de rescisión. De hecho, en el último mercado de pases, le ofrecieron al futbolista un contrato sideral, además de desembolsar la suma correspondiente para que ejecutara su salida del Real Madrid. Finalmente, optó por quedarse en el actual campeón de la Champions League.

Florentino confía en Vini

Más allá de los rumores, el presidente del Real Madrid sostiene que el jugador no se irá de mala forma del club. Incluso, reconoce que debe ser el mejor pagado de la plantilla y está dispuesto a trabajar para que así sea.