El Barça puede perder más de 260 millones con Dani Olmo

El FC Barcelona tiene un problema muy serio con Dani Olmo. La entidad azulgrana no consiguió inscribir ni al centrocampista ni a Pau Víctor antes del 31 de diciembre del año pasado y ahora, en teoría, ya no podrían jugar más con el Barça esta temporada. Aun así, desde el club catalán aún confían en poder inscribirlos y el viernes 3 de enero habrá noticias al respecto. Si no lo consiguen, sufrirían pérdidas millonarias.

Por una cláusula que firmó en su contrato, Olmo podría quedar libre y firmar por cualquier otro equipo si finalmente el Barça no lo pudiese inscribir. Además, el conjunto culé estaría obligado a pagarle la totalidad de su contrato, que acaba en 2030, lo que serían unos 48 millones de euros. A esto, habría que añadir los 55 millones que el club pactó con el RB Leipzig por su traspaso, ya que aunque se fuese gratis, tendría que afrontar igual la cantidad económica de su incorporación.

La cantidad que tendría que pagar el Barça si finalmente no inscribe a Olmo

Este dinero se tiene que ir abonando poco a poco al equipo alemán, en las próximas temporadas, como es común en todas las transferencias, pero sería ridículo que el Barça estuviera pagando su fichaje año a año si el futbolista se tuviese que ir. Por otra parte, a todos estos importes también habría que añadirle el valor de mercado del jugador, ya que lo perdería gratis y no cobraría nada por su salida. Actualmente, está cifrado en unos 60 millones de euros.

Finalmente, y para intentar inscribir al centrocampista como a Pau Víctor, la entidad azulgrana aplicó otra palanca, que era la venta de los asientos VIP del nuevo Spotify Camp Nou por 100 millones. Teniendo en cuenta que el club quería esperarse al próximo verano para venderlos por 200, si finalmente se hubiesen vendido para nada por la imposibilidad de inscribir a los dos futbolistas, 100 millones más se habrían perdido.

Más de 260 millones en pérdidas

Resumiendo todos estos millones, que Dani Olmo no pueda ser inscrito significaría unas pérdidas de 263 millones de euros, un balance económico pésimo y ridículo para una institución que no afronta sus mejores tiempos financieramente hablando. Joan Laporta pagó 55 millones de euros por el jugador el verano pasado, en el que se consideró su fichaje estrella, y ahora, 6 meses después, podría abandonar el club gratis.