El Barça tiene un caso idéntico al de Vinicius en el vestuario

Vinicius es uno de los jugadores más polémicos del Real Madrid por sus constantes problemas, tanto dentro como fuera del terreno de juego, especialmente en el vestuario, donde gran parte de los jugadores empiezan a estar cansados de su actitud tóxica y de su fragilidad defensiva en el campo, lo que provoca dolores de cabeza a sus compañeros. Aun así, en el FC Barcelona también hay este problema.

El Barça tiene un caso idéntico al del brasileño en el vestuario respecto a este último aspecto, el de la defensa. Es el caso de Lamine Yamal, uno de los mejores jugadores del mundo, y con tan solo 18 años, está maravillando al mundo del fútbol con su clase de cara a portería, pero en defensa, tanto sus compañeros como Hansi Flick se están empezando a quejar mucho de él.

De hecho, en las tres jornadas de Liga que se han disputado hasta ahora, el extremo ha estado en el punto de mira en los dos últimos partidos, ya que errores suyos de marcaje o pérdidas de balón han provocado goles en contra u ocasiones peligrosas. Por eso, y aunque lo que hace en ataque pueda tapar todas estas quejas, la realidad es que se le pide mucho más al delantero.

Además de esta poca defensa, con despistes en exceso que dejan libres a sus rivales, Flick también acusó al equipo, y en particular a alguien como Lamine, de una falta de intensidad muy preocupante, ya sea porque se está ganando bien el partido o por otros motivos de peso. Por eso, el alemán ya le ha echado la bronca en más de una ocasión al extremo y lo más probable es que no será la última.

Aunque luego lo arregle con magia de cara a la portería contraria y ayude a su equipo a ganar, tanto el vestuario como el cuerpo técnico tienen claro que el aspecto defensivo es uno de los que más tiene que mejorar Lamine, ya que aunque su papel sea de cara al ataque, su buena presencia en defensa también ayudaría mucho al conjunto azulgrana.