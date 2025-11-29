El Bayern de Múnich le pide que traicione al Barça para ser la estrella con Vincent Kompany

El Bayern de Múnich ha puesto en marcha una ofensiva directa y ambiciosa para fichar a Ronald Araujo, a quien ven como el futuro líder de la defensa bávara. Según fuentes alemanas, desde el Allianz Arena le habrían trasladado un mensaje claro: “Ven y sé nuestra estrella con Vincent Kompany”. El técnico belga, excentral de élite, considera que el uruguayo encaja a la perfección en su idea de equipo y quiere construir su zaga alrededor de él.

La temporada de Araujo en el Barça ha sido irregular. Aunque sigue siendo uno de los defensores más imponentes de Europa, los números reflejan cierta inestabilidad: menos minutos que en campañas anteriores, varias molestias físicas y, sobre todo, el episodio de Stamford Bridge, donde su expulsión lo dejó señalado. Aquella acción generó dudas en parte del entorno culé y también en la directiva, que ya no lo considera intocable.

El Barça teme perderlo y el Bayern estudia una gran oferta

Araujo termina contrato en 2026, y aunque el Barça quiere renovarlo, las negociaciones están estancadas. El club necesita ajustar salarios y podría verse obligado a vender si llega una oferta fuera de mercado. En los despachos se habla de un precio mínimo de 80-90 millones de euros, cantidad que el Bayern estaría dispuesto a estudiar.

El encaje táctico es ideal. Kompany, que fue un central poderoso, agresivo y con salida limpia, ve en Araujo un perfil muy similar: dominante en duelos, rápido al espacio y con liderazgo natural. Sería el jefe de una defensa que el Bayern quiere reconstruir por completo tras dos temporadas decepcionantes.

Un fichaje con sabor a venganza

Alemania no olvida el interés del Barça en Harry Kane. En Múnich hay otro elemento emocional: el Bayern quiere “vengarse” del Barça por su interés en Harry Kane, a quien ven como el relevo perfecto de Lewandowski. El inglés tiene una cláusula de 65 millones y contrato hasta 2027, pero el Barcelona ha tanteado su entorno, algo que no ha gustado nada en Alemania. El pulso está servido. Araujo duda, el Bayern insiste y el Barça sabe que puede perder a uno de sus capitanes.