El Chelsea ofrece 30 + 10 para fichar al descarte de Hansi Flick y Laporta acepta su venta inmediatamente

En Can Barça ven cada vez con mejores ojos la posibilidad de vender a Marc Casadó. La operación que Hansi Flick consideraba absolutamente inasumible durante el mercado de verano ahora comienza a parecer algo mucho más factible y, al menos, digno de ser evaluado seriamente. Y es que, con Marc Bernal de regreso, todo apunta a que Casadó ya no es que vaya a quedar en segundo plano, sino que podría caer hasta la tercera posición para ocupar el puesto de pivote, lo que lo dejaría sin apenas sitio en el once de un Hansi Flick que ahora sí estaría más abierto a aceptar su venta.

Ante esta situación, el Chelsea estaría testeando el entorno del pivote catalán de cara a un posible traspaso en el mercado de invierno. Los blues necesitan a un mediocentro capacitado para dar descanso, sin problemas, a Moisés Caicedo y a Enzo Fernández. Un rol para el que Casadó encajaría a la perfección. Es un jugador duro, serio y con una calidad más que contrastada durante la pasada temporada, lo que hace que en Stamford Bridge se planteen hacer una gran oferta por él.

Laporta no se negará a una buena oferta

Con las actuales necesidades económicas del Barcelona, Joan Laporta está más que abierto a aceptar cualquier suma importante de dinero por cualquier jugador que no se llame Lamine Yamal o Pedri. Nadie es intocable y quedó muy claro durante el verano. Y si el Chelsea acaba poniendo los 30 + 10 de los que se ha hablado desde Inglaterra, los culés no dudarían a la hora de dar luz verde a la salida del canterano.

Marc Bernal da alas a la venta

El regreso de Marc Bernal ante el Valencia hace que vender a Casadó sea una posibilidad mucho más viable. El mediocentro de Berga es un jugador que ilusiona, en el que Flick cree mucho y en el que se tiene mucha fe. Lo ven como el nuevo Sergio Busquets y, junto a la presencia de un De Jong incontestable, dejará a Casadó sin espacio.

Así pues, si el Chelsea mantiene firme su oferta de 40 millones de euros en total, Joan Laporta no debería dudar a la hora de aceptar la salida de uno de los jugadores más queridos por la afición.