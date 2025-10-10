El clon de Pedri rechaza al Barça para fichar por el Real Madrid

Las perlas del fútbol mundial suelen compararse con las estrellas actuales, con los mejores jugadores que están despuntando en grandes equipos. Por eso, un futbolista mexicano, al que lo comparan con Pedri González por su talento en el terreno de juego, habría rechazado jugar en el FC Barcelona, a pesar del interés azulgrana, porque solo tiene en mente un objetivo: fichar por el Real Madrid.

Se trata de Gilberto Mora, una de las sensaciones del Mundial sub-20 y una auténtica perla del fútbol sudamericano. El jugador está en boca de todos por todo lo que está haciendo en el campo y los grandes clubes europeos han puesto sus ojos en él, como los dos eternos rivales de España. Aun así, parece que serán los blancos quien se acaben llevando a este futbolista.

Gilberto Mora, el clon de Pedri, solo quiere jugar en el Madrid

El mexicano destaca por su inteligencia en el campo, su manejo de las dos piernas y una visión de juego impecable. Por su capacidad por entender el fútbol y mover a sus compañeros desde el centro del campo, muchos lo comparan con Pedri. Sin embargo, estas comparaciones acabarán en papel mojado cuando Mora acabe fichando, si todo va según lo previsto, por el Madrid.

Ignacio Ruvalcaba, entrenador en las categorías inferiores de Tijuana, ha desvelado que el sueño del jugador es poder jugar en el Madrid, ya que es un aficionado declarado del club madrileño y le haría mucha ilusión jugar en el Santiago Bernabéu, dejando claro que rechazará todas las ofertas posibles para hacer realidad su sueño de disputar algún encuentro con la camiseta blanca.

El mexicano es una de las sensaciones del Mundial sub-20

Estas palabras han sentado muy bien en los despachos del Madrid y ya se ha trazado un plan de ataque para poder fichar a Mora. Florentino Pérez tiene claro que no pueden dejarlo escapar, más aún tras conocer su sueño, e intentará dejar su fichaje finiquitado a las primeras de cambio, a pesar de que no podría llegar al conjunto blanco hasta cumplir la mayoría de edad, dentro de dos años.