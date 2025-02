El Manchester City ofrece un contrato de oro a Raphinha

Raphinha está realizando la mejor temporada de su carrera. En su tercer año en el FC Barcelona, el brasileño se ha destapado como uno de los mejores delanteros del mundo bajo las órdenes de Hansi Flick a base goles y asistencias. Por eso, uno de los grandes clubes europeos se ha interesado mucho por los servicios del jugador con una oferta millonaria, tanto al futbolista como al club azulgrana.

Se trata del Manchester City, que le quiere ofrecer un contrato de oro a Raphinha. Pep Guardiola está como loco por hacerse con el brasileño y le ha pedido a los dirigentes del conjunto inglés que hagan todo lo posible para que el extremo abandone el Barça y llegue al Etihad Stadium. Como el dinero es la gran respuesta de la entidad de Manchester, es lo que le están queriendo vender al entorno del jugador para que haga el cambio.

El City se lanza a por Raphinha con una oferta monstruosa

Los 24 goles y 15 asistencias del delantero esta temporada no han pasado desapercibidos y el City está intentando pescar. En ese sentido, estaría dispuesto a pagar hasta 100 millones de euros por su traspaso, un dinero que iría muy bien al conjunto catalán para reforzarse de cara al próximo curso. Sin embargo, hay dudas en el club sobre si, viendo el rendimiento de Raphinha, se podría encontrar algo similar en el mercado.

De momento, el brasileño ha dejado claro que su intención es continuar en el Barça. De hecho, es lo que pasó el pasado verano, cuando la entidad culé intentó venderlo, especialmente a Arabia Saudí, donde pagaban cantidades increíbles por el futbolista, pero decidió quedarse un año más de azulgrana. Ahora, con la gran irrupción que ha tenido esta campaña, la situación ha cambiado completamente.

El brasileño, mosqueado por las intenciones del club el pasado verano

Aun así, está por ver cómo están las relaciones entre el jugador y los dirigentes, ya que Raphinha aún no perdona que el club intentara fichar a alguien como Nico Williams el pasado verano para sustituirlo en el once titular. Ahora, no hay nadie que pueda quitar al atacante de las alineaciones de Flick por lo que da en el terreno de juego.