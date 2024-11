Ancelotti ha pedido a Mbappé que sea más amable con Vinicius

Carlo Ancelotti no está teniendo un inicio de temporada sencillo en el Real Madrid. A diferencia de los últimos años, los resultados no están siendo los mejores, tanto en Liga como en Champions, y la situación es muy tensa. En el vestuario hay una lucha de egos entre las estrellas y el técnico italiano quiere ponerle remedio lo antes posible para que no se le escape de las manos el vestuario.

En este sentido, Ancelotti le ha pedido a Kylian Mbappé, el gran fichaje de este verano, que sea más amable con Vinicius Jr., la otra gran estrella del conjunto blanco. En el campo se puede ver la tensión que hay entre los dos jugadores y esto no hace más que peligrar el curso del Madrid, ya que si los dos grandes jugadores atacantes no se llevan bien, todo irá a peor.

Celos entre ambos jugadores

Florentino Pérez quiere renovar a Vinicius Jr. lo antes posible, pero el brasileño tiene dudas. Cree que el Madrid ha puesto por encima a Mbappé y no le parece bien, ya que piensa que es el mejor jugador del mundo y él es el número 1. Por eso, Vinicius quiere una renovación histórica con el club madrileño y cobrar más que el francés, ya que ahora mismo, desde la llegada de Mbappé, está por debajo en la escala salarial.

Incluso deportivamente hablando, y a pesar de que el jugador procedente del PSG no está en su mejor estado de forma, Vinicius también cree que si tuviesen que escoger a uno, Florentino y la dirección deportiva elegiría al francés. Por eso, el brasileño se quiere pensar mucho una posible renovación con el Madrid por la lucha de egos que hay en el vestuario y los problemas sin resolver.

Mbappé no lo ve justo

Por otra parte, es Mbappé quien también cree que se le está criticando mucho por su rendimiento, a pesar de que ya lleva 8 goles con la camiseta blanca. Antes era el Pichichi de la plantilla, pero los recientes goles de Vinicius han hecho que el brasileño le haya pasado por encima. Y eso, a Mbappé, tampoco le acaba de agradar. Quiere ser el máximo goleador del equipo y va a luchar por ello.