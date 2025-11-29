El vestuario del Barça culpa a Flick del problema en la defensa

El ambiente en el vestuario del FC Barcelona vuelve a tensarse y, esta vez, el foco está en la defensa. Según fuentes internas del club, un amplio grupo de jugadores culpa directamente a Hansi Flick de la fragilidad defensiva que ha mostrado el equipo en los últimos partidos. El alemán, fiel a su filosofía, ha insistido en un esquema de rotaciones constantes, especialmente en la zaga, y eso ha generado inquietud en una plantilla que reclama estabilidad en la línea más delicada del sistema.

El vestuario lo tiene claro: sin una defensa fija y sólida, el Barça difícilmente dará el salto competitivo que se espera. Y la responsabilidad, hoy por hoy, recae sobre Flick.

La “foto de Stamford Bridge” y el debate sobre Christensen

El partido ante el Chelsea en Stamford Bridge ha sido el detonante. El Barça sufrió atrás, sin contundencia ni sincronía, y varios jugadores señalaron en privado que Flick erró dejando fuera a Andreas Christensen, cuya experiencia en la Premier League podría haber sido determinante en un choque tan físico y vertical. Para muchos dentro del vestuario, el danés habría ofrecido más fiabilidad en la lectura de los espacios, especialmente para correr a la espalda, una situación donde el equipo se vio superado una y otra vez.

Mientras tanto, Jules Koundé no encuentra su mejor versión. El francés, que en otras temporadas fue uno de los pilares defensivos, está mostrando un nivel irregular, con dudas en las vigilancias y una falta de agresividad que preocupa al cuerpo técnico y a sus compañeros. La zaga no transmite seguridad, y el equipo lo paga en partidos de alto voltaje. En contraste, Eric García es el único al que en el vestuario reconocen una evolución positiva. Su temporada estaba siendo más que notable, pero la baja de Pedri ha obligado a Flick a desplazarlo al centro del campo, donde también cumple, pero dejando descapitalizada la defensa en un momento crítico.

Esperando a Pedri para recuperar el equilibrio

Los futbolistas coinciden en que la vuelta de Pedri puede ser clave para estabilizar el sistema. Con el canario recuperado, Eric García podrá regresar al centro de la defensa y se reducirá la dependencia de improvisaciones que Flick ha asumido en las últimas semanas.