El vestuario del Barça se ha hartado de que juegue por decreto y piden a Hansi Flick que lo cambie

Desde mediados de la pasada temporada, Hansi Flick tomó una decisión muy dura con respecto de su once de gala. El conjunto culé, que había estado cosechando grandes resultados a inicios de la campaña pasada con Casadó como ancla en la posición de pivote, cambió radicalmente de perfil para dar entrada a un Frenkie De Jong, que desde ese momento se ha convertido en el amo y señor del puesto de cinco en el equipo. Y es que, junto a Pedri y Lamine, es uno de esos jugadores a los que sacar del equipo inicial parece imposible.

Sin embargo, según han revelado, en el vestuario del Barça no acaban de estar tan de acuerdo con esto de que De Jong lo juegue absolutamente todo. Creen que el neerlandés, a pesar de aportar mucho en creación de juego y en la salida del balón, todavía tiene graves carencias a la hora de aportar en defensa. No es especialmente disciplinado posicionalmente y, a la hora de ir al choque, no es tan contundente como lo puede ser un Marc Casadó, que de oficio sabe mucho más.

El equipo pide más Casadó

Para aquellos partidos donde haga falta tener algo más de solidez defensiva y de disciplina táctica, el vestuario cree que la mejor opción es que juegue Marc Casadó, que, además, da mucha más libertad de movimientos a Pedri, ya que siempre va a estar perfectamente posicionado para cubrir al canario en caso de que suba de más a la hora de atacar o salir a la presión. Algo que no pasa con De Jong.

Es por este motivo que hay cierto malestar con la idea de que Frenkie De Jong ha estado jugando por decreto en el Barça de Flick. El técnico alemán está enamorado del mediocentro neerlandés y creen que está siendo muy injusto con un Marc Casadó que, a día de hoy, todavía no ha hecho un mal partido ni ha sido protagonista para mal en ninguno de los momentos en los que ha estado sobre el verde.

Así pues, de puertas hacia dentro hay cierto malestar por el favoritismo de Hansi Flick hacia Frenkie De Jong, al que creen que está favoreciendo de más y se está dejando fuera a Casadó, sin que haya justificación alguna.