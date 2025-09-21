Pedri lo quiere en el campo, varios jugadores creen que está para jugar más, Flick debe reflexionar

En el FC Barcelona empiezan a escucharse voces dentro del vestuario que piden más protagonismo para Marcus Rashford. El delantero inglés, fichaje estrella del pasado verano, ha ido de menos a más en este inicio de temporada, pero su rendimiento en los últimos encuentros ha convencido a varios de sus compañeros. El más claro en su apoyo ha sido Pedri, que no ha dudado en señalar que “Rashford está para jugar más minutos” y que su influencia puede resultar decisiva en los próximos compromisos.

El partido contra el Newcastle, en el que el inglés firmó una actuación sobresaliente con dos goles y una asistencia, ha sido el detonante para reabrir el debate. Rashford demostró su capacidad para desequilibrar partidos de alto nivel y dejó claro que puede ser uno de los referentes ofensivos del Barça.

Flick bajo la lupa: decisiones que generan debate

Las palabras de Pedri no hacen más que aumentar la presión sobre Hansi Flick, cuya gestión de la plantilla ha sido cuestionada en las últimas semanas. El técnico alemán ha optado por dosificar a Rashford, alternando titularidades y suplencias, en un intento por equilibrar el ataque con otras piezas como Lewandowski, Raphinha o Lamine Yamal.

Sin embargo, esa política no convence a todos. Para un sector importante del vestuario, el inglés está en un gran momento y no puede quedarse en el banquillo. Pedri, como una de las voces autorizadas del grupo, ha querido enviar un mensaje claro: “Cuando un jugador está así de enchufado, debe jugar. Es un futbolista que puede darnos muchísimo”.

Rashford, un arma que el Barça no puede desaprovechar

Más allá de las declaraciones, la realidad es que Rashford aporta cualidades que no abundan en el actual Barça. Su velocidad, potencia en el uno contra uno y capacidad para definir le convierten en una amenaza constante. En un equipo que a veces peca de previsibilidad en ataque, el inglés ofrece frescura y soluciones diferentes.

Si Flick decide escuchar a Pedri y a otros compañeros que piensan de la misma forma, Rashford podría convertirse en un fijo de las alineaciones. De lo contrario, el debate seguirá creciendo y el técnico alemán tendrá que justificar por qué un futbolista de este nivel no disfruta de un rol más protagonista.