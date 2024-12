Es el jugador más tóxico de Flick en el vestuario del Barça y le ha pedido que, por el bien de todos, se vaya

Después de 6 años en el Barça, ya nadie confía con que Frenkie de Jong para a mejorar en nada. Aunque llegó con el estatus de una de las grandes promesas del fútbol mundial, el neerlandés no ha logrado alcanzar su máximo nivel y, desde hace años, el Barça ha intentado su salida para aliviar su situación financiera. Sin embargo, De Jong sigue sin querer dejar el club, lo que ha generado una creciente tensión.

El centrocampista tiene un salario elevado, lo que complica las negociaciones con él. En otro equipo no podría recibir lo que gana en Barcelona y, además, tanto él como su entorno están muy satisfechos en la Ciudad Condal, por lo que no tienen intención de mudarse a otro lugar. Esto ha enfadado a los directivos del club que, a pesar de los esfuerzos por venderlo, se han encontrado con la negativa del jugador. Joan Laporta quiere que se marche, pero De Jong no está dispuesto a irse.

De Jong, sin sitio en el Barça de Flick

Para Hansi Flick, además, De Jong no tiene cabida en sus planes. El entrenador tiene otros jugadores como Pedri, Dani Olmo o Marc Casadó como favoritos para el centro del campo, a los que se añaden Gavi i Fermín López. En el partido contra el Atlético de Madrid, sin ir más lejos, De Jong no disputó ni un minuto, muestra del papel residual que tiene en el Barça de Hansi Flick.

La situación está complicada, y cada vez va a peor. El Barça solo estaría dispuesto a renovarle si acepta una drástica reducción salarial, pero ni el jugador ni sus agentes han respondido a las primeras propuestas del club, lo que genera preocupación. De Jong tiene contrato hasta 2026, pero en Barcelona temen que se marche gratis, aunque eso liberaría una gran cantidad de salario. Laporta busca sacar una buena cantidad por su venta.

De Jong, con ofertas de Inglaterra y Alemania

En el Barça esperan que De Jong recapacite, sobre todo si sigue jugando muy poco. El neerlandés todavía tiene años de fútbol por delante y no le favorece en nada estar en el banquillo. Sigue teniendo cartel y podría ser importante en otros campeonatos.

En Inglaterra, de hecho, el Manchester United y el Arsenal lo siguen teniendo en la agenda, así como también el Bayern de Múnich, que siempre ha ido tras sus pasos.