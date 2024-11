Es la decisión más dolorosa de Flick porque es muy buen chaval y se esfuerza, pero no tiene nivel Barça

El FC Barcelona está teniendo un gran inicio de temporada y gran parte de ello es el gran rendimiento que están mostrando los jóvenes de la Masia. Hansi Flick confía en ellos y los chavales se dejan la piel en el terreno de juego para darlo todo por el escudo. Aun así, no todos los jóvenes que salen tienen suficiente nivel para jugar en el Barça, y se está demostrando con un jugador.

Es el caso de Gerard Martín, el lateral izquierdo de 22 años que no está rindiendo como se esperaba. Flick le está dando algunas oportunidades, pero en cada partido que juega hace errores que lo condenan al ostracismo. Sus minutos no están siendo positivos y el técnico alemán podría haber dicho basta porque no tiene el nivel necesario para poder jugar en un club como el Barcelona.

No tiene nivel Barça

Gerard Martín ha tenido oportunidades de oro para demostrar que tiene hueco en el Barça de Flick y que puede ser un buen suplente de Alejandro Balde, pero la realidad ha sido completamente diferente. En el partido de Champions contra el Estrella Roja quedó bastante señalado, ya que fue el único que rompió el fuera de juego en el primer gol del conjunto serbio.

El lateral habilitó al delantero local después de que el Barça lleve toda la temporada ejecutando de forma increíble el recurso táctico de Flick con el fuera de juego. Los azulgranas pudieron finalmente ganar el partido e incluso golearon, pero este error de Gerard Martín puso el empate en el marcador y esto enfadó a algunos de sus compañeros y al técnico alemán, que no se le vio muy contento en el banquillo.

Iñigo Martínez no puede más

Uno de los compañeros que está harto de las actuaciones del lateral de 22 años es Iñigo Martínez. El veterano central se queja constantemente de él en los partidos que juega y lo tiene que corregir en muchas ocasiones, como pasó en el enfrentamiento contra el Estrella Roja. El vasco tuvo que darle instrucciones durante un par de minutos para que no perjudicara al equipo.

Además, su proyección ofensiva es nula. No sube la banda como Balde y eso está afectando al ataque azulgrana, ya que la banda izquierda no tiene un integrante más para ayudar. No tiene la potencia física ni tampoco la calidad para hacerlo y eso perjudica al Barça. No tiene nivel y tendrá que irse.