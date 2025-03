Está buscando piso en Barcelona después de rechazar a Florentino Pérez y al Real Madrid

El Barça ya lleva planificando la próxima temporada. En los despachos de Can Barça, Deco no cesa en su intento de mejor aún más la plantilla para la temporada que viene. Sabedor de que el club, a no ser que haga caja con una gran venta, no tiene mucho dinero para gastar. Así que se esperan fichajes a precio bajo y si puede ser incluyendo jugadores de la actual plantilla que no cuentan para Hansi Flick.

Y una de las demarcaciones que parece que lleva años sin tener un jugador fiable en esta posición es el lateral derecho. De hecho, Koundé lo ha hecho de maravilla, entendiéndose muy bien con Lamine Yamal en la banda derecha culé. Pero el Barça busca un lateral nato y de garantías. Héctor Fort es muy joven y está en pleno crecimiento.

Andrei Ratiu sería el primer refuerzo del FC Barcelona

Ratiu es un lateral derecho rumano de 26 años. Empezó en el Huesca, pero rápido dio el salto al Villarreal, que tiene el 50% de sus derechos, y de allí se fue al Rayo Vallecano donde se ha destapado bordando cada partido que juega.

Flick quedó impresionado con el partido que hizo en el Camp Nou, hace pocas jornadas, donde fue uno de los más destacados del partido. Aparte de ser un jugador con grandes dotes defensivos, Ratiu también demostró todo lo que puede aportar en ataque, y que es mucho. Ratiu lo tiene claro. Quiere ir al Barça. Y por ello ya ha rechazado la oferta del Real Madrid. El club blanco quedó impresionado con el gran marcaje que le hizo a Vinícius Junior.

Pablo Torre como canje

Con la decisión tomada por parte del lateral rumano. El Barça debería abonar 15 millones más, dar a cambio Pablo Torre, que no ha dejado de cuajar en Can Barça. Al Madrid la oferta es más alta al no ofrecer ningún jugador en la operación. La oferta para el club de Florentino Pérez asciende a 25 millones.

Ratiu lo tiene muy cuesta abajo. Ya hace tiempo que busca piso en Barcelona. Señal inequívoca de que el lateral del Rayo Vallecano quiere emprender una nueva vida en Barcelona. Ratiu ya habría escogido: el Barça.