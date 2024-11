Fermín López empieza a ser un problema en el vestuario del Barça

Fermín López es un jugador orgulloso. Hasta hace muy poco, a pesar de su gran nivel, tuvo que aceptar el tener que moverse por el fútbol modesto, alejado de los focos. Todo cambió en la pretemporada del 2023, cuando dejó alucinado a Xavi Hernández, a lo que siguió una buena temporada y unos Juegos Olímpicos espléndidos.

Y el andaluz mantuvo el tono a las órdenes de Flick, que quedó prendado con su entrega y su capacidad para ver portería. El problema es que el Barça tiene muchos jugadores para su posición, una competencia voraz de la que Fermín López siempre será el daminificado.

Fermín López ve un horizonte en el banquillo del Barça

Y el andaluz ya lo pudo comprobar el pasado domingo, en Anoeta, cuando su nombre, inicialmente, estaba destinado al banquillo. Con el regreso de De Jong, Flick ya había decidido adelantar a Pedri, lo que dejaba a Fermín fuera de la titularidad. Solo la lesión de Lamine Yamal le devolvió al once incial, aunque el mensaje ya estaba enviado.

Y a Fermín López no se le escapa que todavía faltan por aparecer Dani Olmo y Gavi, dos jugadores claves para Flick que no están siendo titulares porque el alemán no quiere asumir riesgos, al estar volviendo de lesión. El día que ambos estén al 100%, el sitio habitual de Fermín será el banquillo.

Fermín López, con importantes ofertas de la Premier League

Fermín López siempre quiso triunfar en el Barça, pero si termina siendo el suplente del suplente deberá tomar alguna decisión más drástica. El pasado verano ya recibió ofertas mareantes, especialmente de la Premier League, donde sus virtudes, las de ser un centrocampista con capacidad de desgaste, calidad y mucha llegada al área están muy buscadas.

El andaluz sabe que sería titular indiscutible en la mayoría de los equipos de la Premier League, por lo que no dudará en plantearse un cambio de aires si no se siente importante. De momento, sigue centrado en cumplir su sueño de triunfar vestido de blaugrana, aunque su docilidad se está perdiendo, por lo que el Barça podría tener un serio problema dentro de unos pocos meses.