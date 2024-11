Ferran Torres entra en el fichaje estratégico de 100 millones que el Barça quiere rebajar a 70

Ferran Torres tiene las puertas de salida abiertas en el FC Barcelona. El valenciano no cuenta para Hansi Flick y la dirección deportiva cree que podría ser un buen jugador para conseguir una buena venta económica o para un intercambio con otro equipo, como podría ser el caso. El Barça está muy interesado en uno de los delanteros de moda del fútbol europeo y el atacante podría ser crucial.

Los azulgranas tienen en el punto de mira a Viktor Gyökeres, la revelación de esta temporada después de llevar 24 goles en solo 19 partidos jugados con el Sporting de Portugal. El delantero sueco de 26 años ya es una estrella y todos los grandes clubes de Europa se han fijado en él, como el Barça, que busca un sustituto de Robert Lewandowski a largo plazo y esta podría ser la oportunidad.

Ferran para abaratar a Gyökeres

Por eso, la intención de la entidad culé es usar a Ferran Torres como moneda de cambio y abaratar así el fichaje de Gyökeres. El Sporting de Portugal ha tasado la salida del sueco en unos 100 millones de euros, un precio justo a su rendimiento con la inflación actual de mercado, por lo que el Barça tendría serios problemas para ficharlo. Aun así, la intención es ofrecer al valenciano en la operación.

El delantero del Barça tiene buen cartel en Portugal y el equipo de Gyökeres estaría interesado en hacerse con sus servicios. El valor de mercado de Ferran es de unos 30 millones, por lo que el traspaso del atacante sueco al conjunto azulgrana podría quedarse en unos 70, un precio muy alto y donde la dirección deportiva tendría que trabajar de valiente para poder incorporarlo en el fair play financiero.

Lewandowski, en contra

Un jugador que está en contra del fichaje de Gyökeres es, obviamente, Robert Lewandowski. El polaco no quiere competencia en su posición y le ha pedido a Joan Laporta que no haga ningún movimiento por un 9. El delantero cree que aún tiene para un par de años al máximo nivel y no ve la necesidad de incorporar a un futbolista que le haga sombra en el equipo. Por eso, el Barça estaría dispuesto a esperar a que se fuera Lewandowski y entonces fichar a Gyökeres, dejándolo cedido en su club de origen hasta 2025 o 2026.

Sin embargo, es complicado que el sueco acabe aceptando esa opción, ya que quiere estar en un gran club a partir del próximo verano y luchar por todos los títulos. La decisión está en el tejado del Barça y tendrán que decidir rápido si quieren hacerse con un 9 de nivel.