Flick coloca dos nuevos nombres en la lista de salida del Barça

Hansi Flick está planificando la plantilla del próximo curso junto a la dirección deportiva del FC Barcelona. El técnico alemán tiene mucho poder de decisión sobre los posibles fichajes que pueda hacer el club, así como las salidas de jugadores que no cuenten para él. Por eso, el entrenador ha colocado dos nuevos nombres en la lista de posibles bajas del equipo de cara a la próxima temporada.

Se trata de Héctor Fort y Gerard Martín, los dos laterales suplentes del conjunto azulgrana. Tanto el derecho como el izquierdo no acaban de convencer, a pesar de que este último renovó hace poco su contrato, y se estarían buscando alternativas en el mercado. Específicamente, un lateral de nivel que pueda alternar las dos bandas con facilidad y que pueda ser un recambio de lujo.

Flick pide fichajes en los laterales y los suplentes podrían salir

Jules Kounde y Alejandro Balde son los titulares fijos para Flick y de ahí no se moverán. Por eso, el alemán quiere un recambio cuando no puedan estar por lesión o necesiten un descanso por la alta carga de partidos. Fort y Martín han tenido sus minutos, pero no pueden jugar encuentros de alta importancia, ya que aún les falta rodaje y continuidad al más alto nivel y no están preparados para estos retos.

De hecho, el pasado verano, en el primer mercado de Flick, ya pidió a un lateral derecho en las primeras conversaciones con Deco, pero la falta de límite salarial impidió realizar cualquier operación. El alemán quería reforzar esa banda, a pesar de que Kounde iba a ser un fijo en sus alineaciones, porque el entrenador ya había visto las carencias que tenía el equipo ahí. Y aun así, no acabó llegando.

La defensa, un punto clave

Además de los laterales, el Barça también reforzará la posición de central con el fichaje de Jonathan Tah, que llegará libre el próximo verano procedente del Bayer Leverkusen. El club ha querido aumentar el nivel en defensa y prácticamente todas las demarcaciones de la retaguardia tendrán un aumento de nivel. El míster confía mucho en sus jugadores defensivos y cree que están a un muy buen nivel, pero piensa que se podría aumentar aún más el rendimiento.