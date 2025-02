Flick se lleva la primera reprimenda seria de Joan Laporta

El FC Barcelona sufrió un decepcionante empate ante el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey (4-4). A pesar de que los colchoneros se adelantaron en el marcador con un 0-2 en los primeros 10 minutos, el Barça supo darle la vuelta al partido con un gran y juego ponerse 4-2, pero en los minutos finales el Atleti consiguió igualar la contienda ante la decepción de Montjuic.

En ese sentido, y por culpa del estilo de juego de Hansi Flick, con una defensa adelantada incluso hasta en el último momento, el conjunto madrileño pudo empatar el encuentro. Además, el técnico alemán hizo un cambio polémico, sentando a Pedri en el minuto 85 y dejando al Barça sin un creador de juego como el canario que, a su vez, estaba haciendo un partidazo. Por eso, el entrenador se llevó la primera reprimenda seria de Joan Laporta.

Laporta se quejó a Flick del cambio de Pedri ante el Atleti

Al presidente no le gustó nada el cambio y no entendió que, viendo cómo estaba yendo el encuentro, quitara al centrocampista en un momento donde el Barça necesitaba tener la pelota y jugadores en los que confiarla. Ha habido enfrentamientos donde Flick ha acertado con los cambios y los futbolistas que han entrado al terreno de juego le han dado la vuelta al duelo, pero en este no fue el caso.

Además, en Barcelona hay un debate abierto sobre el estilo valiente que intenta emplear el técnico alemán sobre el césped. Hay algunos que lo compran y otros creen que es más arriesgado y provoca que sucedan cosas como los últimos minutos contra el Atleti. Aun así, el entrenador azulgrana es fiel a ello y considera que nunca hay que encerrarse atrás, a pesar de que el marcador esté a favor.

El presidente sigue enamorado de su entrenador

Ese tipo de estilo, más ofensivo y particular a la vista, fue uno de los motivos por los cuales Flick está en el Barça, ya que los equipos azulgranas siempre han tenido un juego ofensivo y nunca defensivo. Por eso, Laporta estaba enamorado del alemán desde hacía años y había intentado su fichaje en más de una ocasión. Ahora se ha llevado una reprimenda por un cambio, pero se sigue confiando firmemente en él.