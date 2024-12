Flick culpa a 2 jugadores del Barça

Hansi Flick terminó muy enfadado el partido del Barça contra el Las Palmas. Después de los problemas contra la Real Sociedad y el Celta, el entrenador alemán exigía una respuesta, un cambio de chip, pero a la hora de la verdad el equipo no respondió, facilitando que el Las Palmas saliera al contraataque una y otra vez, hasta llevarse los 3 puntos del Lluís Companys. En 3 partidos se ha ido por la borda todo el trabajo realizado hasta ahora, todo el colchón de puntos logrado en el tramo final de la temporada, y lo que peor es que el equipo sigue dando síntomas de tener un problema grave.

Flick está molesto con todo el equipo, pero terminó enfadado especialmente con 2 jugadores que no dieron la talla. Se trata de Pablo Torre y de Frenkie de Jong.

Pablo Torre, oportunidad de oro perdida

Después de muchos partidos de espera, Pablo Torre tuvo su gran oportunidad contra el Las Palmas, y la desaprovechó. El cántabro fue titular, por la baja obligada de Marc Casadó, pero no firmó una buena actuación. El ataque estuvo intermitente, tomando malas decisiones, aunque lo que realmente molestó a Flick fue su actitud defensiva, muy alejada de la intensidad que el alemán les pide a sus centrocampistas.

Pablo Torre presionó sin ganas, llegando tarde a los balones divididos y facilitando que el rival pudiera salir al contraataque sin demasiados problemas. Tendrá difícil volver a ser titular.

De Jong sigue sin dar un paso adelante

Y el segundo caso es todavía más grave, ya que se trata de un jugador importante que salió desde el banquillo. Como sucedió en Vigo, De Jong fue suplente y salió al campo en la segunda mitad, para aportar frescura y control de balón. La respuesta fue una actitud apática, con muy poca implicación e intensidad, además de un ritmo ramplón que desesperó a todo el mundo.

Flick no entiende qué le ocurre a De Jong, porqué actúa de esta manera, pero no dudará en castigarle sin jugar si no reacciona. El alemán quiere implicación y De Jong no está demostrando merecer ser titular en el Barça.