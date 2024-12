Flick ha llamado la atención a dos jugadores del Barça por su falta de compromiso

Hansi Flick está viviendo su momento más complicado desde que asumió como entrenador del Barça. En los últimos tres partidos, el equipo culé solo sumó 1 de 9 puntos posibles, y sus rivales han achicado las distancias con el puntero de LaLiga. Después de la goleada 4-0 al Real Madrid, el equipo empezó a bajar su nivel de juego, y el alemán está molesto con la actitud de varios futbolistas de la plantilla. En particular, tiene apuntados a dos de ellos.

Se trata de Pablo Torre y Frenkie de Jong, quienes tuvieron un flojo rendimiento ante Las Palmas, y Joan Laporta no descarta tomar serias medidas con ambos. Aunque las situaciones son distintas, lo concreto es que Flick se siente defraudado por su falta de compromiso para afrontar los partidos por LaLiga.

¿Torre se marcha del Barça?

El entrenador culé está preocupado por Torre. Sus reiterados actos de indisciplina y su afición por las discotecas le impiden enfocarse en lo realmente importante, algo que quedó demostrado este sábado en la derrota por 2-1 ante Las Palmas. El joven de 21 años fue titular, pero fue reemplazado al término de los primeros 45 minutos debido a su bajo rendimiento.

Para Joan Laporta, Torre no debería continuar en la plantilla, y no descarta cederlo a otro club, tal como ocurrió el año pasado, cuando Xavi Hernández era el técnico. En aquella oportunidad, Torre fue traspasado al Girona de Míchel, pero no logró la regularidad deseada. En su regreso al Barça, el mediocampista estaba en la consideración de Flick, pero su amor por la nocturnidad le volvió a jugar una mala pasada. Hoy, su futuro es incierto.

Flick decepcionado con Frenkie

También hay un gran malestar en la directiva culé con el mediocampista neerlandés. Lo que sucede en su caso es que la representación del futbolista no respondió a ninguna de las propuestas de renovación, lo que ha generado sospechas de que su intención podría ser marcharse como agente libre. Esto supondría una pérdida económica importante para el Barça.

En lo que va de la temporada, las lesiones han impedido que Frenkie de Jong acumule más minutos en el campo de juego. Sin embargo, algo que no pasó desapercibido es que el futbolista estaba en condiciones de ser titular, pero Flick eligió reconvertir a Gavi en otro puesto y enviar al neerlandés al banquillo. Cuando ingresó en el segundo tiempo, quedó claro que está muy lejos de su mejor nivel.