Flick, culpable, jugadores del Barça cuentan a Joan Laporta el problema

El FC Barcelona está viviendo su primera crisis desde la llegada de Hansi Flick al banquillo culé. Tres jornadas sin conocer la victoria en la Liga han hecho perder la ventaja que tenían los azulgranas al frente de la competición doméstica. Hay algunos jugadores señalados por su bajo rendimiento en los últimos encuentros, pero el técnico alemán también está teniendo las primeras críticas desde su fichaje.

En el vestuario hay algunos futbolistas que se han quejado de un grave problema con Flick: la falta de rotaciones. En el gran inicio de temporada que tuvo el Barça, el alemán no rotó prácticamente nada y tuvo un once fijo, también muy marcado por la plaga de lesiones que tuvo el equipo. Como ese once funcionaba, Flick no hacía prácticamente cambios en las alineaciones. Sin embargo, esto ha acabado siendo un problema.

La falta de rotaciones de Flick

Algunos jugadores de este once no han tenido apenas descanso o un respiro en algunos encuentros y se está viendo ahora como esto está perjudicando al equipo. Futbolistas como Robert Lewandowski, Raphinha o la pareja de centrales de Pau Cubarsí e Iñigo Martínez lo han jugado prácticamente todo y no han tenido un descanso. También es verdad que no hay sustitutos o reemplazos de nivel para que se queden en el banquillo.

La frescura que tenía el Barça en los primeros partidos ha desaparecido y ahora se empiezan a notar las piernas cansadas. Por eso, algunos jugadores que no han contado mucho para Flick se han cansado y están exigiendo minutos en el terreno de juego viendo el rendimiento actual del equipo. Aunque el alemán ha hecho algunas rotaciones en los últimos partidos, el nivel sigue siendo el mismo.

A Flick no le gustan los cambios

Si algo ha quedado claro con Flick en estos primeros meses al frente del Barça es que no le gustan los cambios o, directamente, cambiar algo que ha funcionado desde el principio. Por eso, el once tipo del alemán será muy difícil de cambiarlo y un ejemplo claro es en la portería, con Iñaki Peña de titular por delante de Wojciech Szczesny, aunque el rendimiento del valenciano esté lleno de dudas y el polaco sea un seguro bajo palos.