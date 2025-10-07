Flick dice basta, ni lo quería ni lo quiere, pide al Barça que lo mande para casa en enero

Hansi Flick no está viviendo una situación nada fácil en las últimas semanas como entrenador del FC Barcelona. Por eso, el alemán, a pesar de que la temporada acaba de comenzar, ya está planificando de cara al futuro y habría pedido la salida de un jugador con el que no cuenta de cara al mercado de enero, ya ni lo quería en un primer lugar, ni lo quiere ahora, después de ver su nivel.

El futbolista en cuestión es Ronald Araujo, uno de los más señalados en el Barça. El uruguayo está constantemente en el punto de mira por su pésimo rendimiento en el terreno de juego y tanto a Flick como a los aficionados azulgranas se les ha acabado la paciencia con él, teniendo en cuenta que solo hace que perjudicar los intereses del conjunto azulgrana cuando está en el campo.

Flick ha pedido la salida de Araujo por su pésimo rendimiento

De hecho, algunos jugadores del vestuario creen que la presencia de Araujo sobre el césped resta más que suma, ya que es un futbolista incapaz de salir con el balón controlado desde atrás con los pies, incluso con los rivales flotándolo para que avance metros, y también ha perdido esa frescura y esa intimidación en defensa que tenía anteriormente y que, al menos, compensaba sus otros defectos.

Por eso, en el Barça ya se están empezando a plantear una decisión drástica con él. Aunque renovó a principios de año para evitar que se fuera, Flick ya dejó claro que no era uno de sus centrales favoritos y que no pasaba nada si no ampliaba su vínculo con la entidad azulgrana. Ahora, ha visto que se está cumpliendo lo que pensaba de él y lo quiere fuera a partir de enero.

El central uruguayo podría marcharse el verano que viene

Aun así, parece complicado que el uruguayo pueda marcharse a mitad de temporada en el mercado de invierno. Lo más probable es que se le abra la puerta de salida en verano, cuando el Barça pueda reforzarse de verdad en defensa con la llegada de otro central que pueda suplir una hipotética salida de Araujo.