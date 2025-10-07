Flick le ha pedido a Joan Laporta que lo venda o lo regale porque no lo quiere en el Barça

Hansi Flick está viviendo un inicio de temporada un poco complicado. El entrenador, en su segundo curso en el banquillo del FC Barcelona, no está acabando de dar con la tecla y ya encarrila dos derrotas consecutivas, las dos dolorosas, en Liga y en Champions. Por eso, el alemán ya le ha pedido cambios a Joan Laporta con la salida de un jugador con el que no cuenta de cara al futuro.

El futbolista en cuestión es Ronald Araujo, uno de los más señalados por parte del cuerpo técnico y por los aficionados. El uruguayo siempre está en el ojo del huracán por sus constantes errores en el terreno de juego y su situación preocupa mucho, ya que sus fallos están condenando a un equipo que, de normal, ya no tiene una defensa tan consolidada como la campaña pasada.

Hansi Flick ha pedido la salida de Ronald Araujo

De hecho, en el Barça se está echando mucho de menos a Iñigo Martínez, teniendo en cuenta que era el líder de la defensa y uno de los titulares junto a Pau Cubarsí. Con la salida de Araujo, el uruguayo está teniendo más minutos y más oportunidades desde el once inicial de Flick, pero su pareja de centrales con Cubarsí no convence del todo, ya que no acaban de ser compatibles.

Además, se nota que el internacional con España tampoco está cómodo en el terreno de juego con él, ya que ha tenido que cambiar su perfil. Esto, sumado a los errores que comete Araujo en el campo, provoca que la defensa azulgrana sea muy floja y muy poco efectiva. Y ahí, Flick está cansado de tener que soportar las diferentes quejas del uruguayo si no acaba jugando.

El central uruguayo no acaba de convencer

Por lo tanto, el alemán está dispuesto a vender o incluso regalar a Araujo para permitir su salida del Barça, siempre y cuando la dirección deportiva le traiga otro central, ya sea en el mercado de invierno o el de verano del año que viene. Habrá cambios en la defensa del conjunto azulgrana más pronto que tarde después de las constantes peticiones de Flick.