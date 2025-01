Flick elige tres nombres para la delantera del Barça y uno vendrá de inmediato si sale Ansu Fati

El Barça se debate entre tres finalistas para reforzar la delantera en el próximo verano, una demarcación donde ya está totalmente decidido que incorporarán nuevos refuerzos. Aprovechando que por fin han entrado en la regla del 1:1, Joan Laporta y Deco se permiten de soñar en grande y estudiar la contratación de nuevas estrellas que mejoren notablemente el nivel competitivo de la plantilla, y se han anotado objetivos estelares como los de Rafael Leao o Alexander Isak.

Hans-Dieter Flick ha dado el visto bueno a la llegada de cualquiera de estos dos cracks, que se sienten preparados para iniciar un nuevo desafío en una escuadra más ambiciosa, tras dar por finalizado su ciclo en las filas del Milan y del Newcastle, respectivamente. El primero llegaría para ocupar la banda izquierda, y ha ganado enteros en la agenda, superando a un Nico Williams que no acaba de encontrarse a su mejor nivel, y está decepcionando con sus actuaciones en el Athletic, además de haber sufrido muchas lesiones.

El sueco, por otro lado, es un sucesor muy interesante para Robert Lewandowski, y desde su aterrizaje en la Premier League se ha erigido en uno de los mejores goleadores del continente, como acreditan sus sensacionales estadísticas. Pero no serán ni baratos ni sencillos, y en el Spotify Camp Nou están obligados a realizar una inversión muy importante en caso de querer hacerse con sus servicios, por lo que están en la recámara hasta verano.

No obstante, Marcus Rashford sí que podría aterrizar de manera inmediata, al no tener hueco en los planes de Rubén Amorim, y estar en la rampa de salida del Manchester United. Su situación actual es preocupante, y busca un nuevo equipo, razón por la que no ha dudado en ofrecerse personalmente a Laporta y a Deco. Los ‘diablos rojos’ no pondrían muchos problemas, e incluso permitirían su llegada a través de una cesión con opción a compra.

Pero para poder traer al inglés, lo primero que hará falta es dar salida a Ansu Fati, y así poder liberar espacio en el vestuario. Si el ‘10’ no sale, el futbolista de 27 años no podrá desembarcar en el Barça.