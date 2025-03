Flick es quien le ha dicho a Joan Laporta y Deco que no tiene nivel para ser titular en el Barça

El FC Barcelona consiguió una victoria muy importante contra el Girona en sus aspiraciones para levantar el título de Liga. Aunque el partido fue un paseo prácticamente para el Barça, los gerundenses consiguieron empatar el enfrentamiento en la segunda parte gracias a un despiste defensivo de uno de los jugadores que ha sido criticado, especialmente, por esto: por estos errores.

El central Ronald Araujo falló en el marcaje con Arnaut Danjuma y permitió que el delantero del Girona pudiera marcar, un empate injusto después del partido que estaba realizando el conjunto azulgrana. Por eso, después del choque, Hansi Flick le confesó a Joan Laporta y Deco su opinión sobre el rendimiento del uruguayo: no tiene nivel para ser titular en el Barça, al menos para su estilo de juego.

Flick cree que Araujo no tiene nivel para ser titular en el Barça

El defensa empezó la temporada lesionado y tuvo que entrar al equipo del técnico alemán más adelante, cuando muchos jugadores ya se habían acostumbrado a lo que estaba pidiendo el entrenador. Por eso, a Araujo le costó hacerlo y le sigue costando, ya que continúa teniendo algunos despistes defensivos, especialmente con la línea del fuera de juego, una de las armas de Flick en la retaguardia.

Ha habido veces en las que se queda colgado y habilita sin querer a un rival o incluso falla en la salida de balón, uno de los aspectos más negativos del uruguayo desde su llegada al Barça. Por eso, Flick prefiere a otros dos centrales como Pau Cubarsí e Iñigo Martínez, que trazan la línea a la perfección y su salida de pelota es prácticamente inmaculada, especialmente la del catalán.

El futuro del uruguayo en el conjunto azulgrana no está asegurado

Por eso, está por ver cuál será el futuro de Araujo el próximo verano. Aunque el uruguayo renovó su contrato hace unos meses hasta el 30 de junio de 2031, su continuidad no está asegurada del todo, y si llega una oferta en condiciones y el jugador pide salir, la dirección deportiva no pondrá ningún impedimento a su marcha, ya que no es un defensa indiscutible para Flick.