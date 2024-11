Flick firma las primeras 2 bajas en el Barça con acuerdos cerrados que se ejecutarán en el mercado de enero

El FC Barcelona ya está trabajando de cara al mercado de fichajes de invierno. A pesar de que con toda probabilidad no se hará ninguna incorporación, sí que se podrían producir bajas en la plantilla con jugadores que no cuentan para Hansi Flick y deben buscar una salida. Es el caso de dos futbolistas que no están teniendo minutos en el terreno de juego y deberán buscarse equipo.

Se trata de Ansu Fati y Pablo Torre, dos integrantes de la plantilla azulgrana que no han tenido la confianza suficiente de Hansi Flick y han decidido irse del Barça. Lo curioso es que los dos podrían volver a ser compañeros en el mismo equipo, ya que el Sevilla está interesado tanto en el delantero como en el centrocampista. Eso sí, con una cesión en ambos casos, ya que los andaluces no tienen recursos económicos.

El Sevilla se interesa por Ansu y Pablo Torre

Ansu Fati volvió al club azulgrana el pasado verano después de su cesión en el Brighton y con la ilusión de demostrar que tenía un sitio en el equipo. Sin embargo, no empezó bien, ya que una lesión le obligó a perderse la gira por Estados Unidos y los primeros partidos de liga. Cuando se recuperó, jugó muy poco con Flick y no pudo coger ritmo de competición. Ahora, se ha vuelto a lesionar y estará otro mes fuera, por lo que su situación es muy complicada.

Por otra parte, Pablo Torre no está teniendo el problema de las lesiones, sino que su posición está muy cubierta. Todos los centrocampistas de la plantilla están por delante de él y solo tuvo minutos cuando estos estaban lesionados. Aunque jugó muy bien algunos partidos, eso no le ha servido a Flick para darle más continuidad. Además, ha tenido algunos asuntos complicados fuera de los terrenos de juego. El Sevilla necesita creatividad ofensiva en el centro del campo y el cántabro sería un jugador ideal.

Flick lo ve bien

El técnico alemán ve con muy buenos ojos las cesiones de ambos futbolistas. Cree que son muy jóvenes y necesitan estar sobre el terreno de juego, pero él no podrá darles los minutos que requieren. Así, tanto Ansu como Pablo Torre podrán desarrollarse más en otro equipo y, si han rendido bien, poder volver al Barça para la temporada que viene.