Flick le está amargando la vida hasta el punto de querer salir del Barça

Hansi Flick tiene claras sus ideas desde que llegó al FC Barcelona el pasado verano. El alemán tiene definido su estilo de juego y los jugadores con los que cuenta más, por lo que hay futbolistas que no están sintiéndose a gusto en el Barça y están pensando seriamente en salir del club azulgrana para poder tener más minutos en otro equipo, ya que no ven un futuro en el conjunto catalán.

Uno de ellos es Pablo Torre, uno de los centrocampistas que está teniendo menos participación a pesar de que, cuando juega, lo hace bien. El cántabro fue titular contra el Barbastro, marcando un gol y dando dos asistencias a Robert Lewandowski, además de controlar bien el juego desde la sala de máquinas y sin excesivos errores. Aun así, Flick no confía mucho en él y el jugador se está planteando su futuro.

Pablo Torre se plantea su futuro en el Barça

Aunque su sueño es seguir en el Barça y triunfar vestido de azulgrana, no entiende el porqué del ostracismo del técnico alemán. El cántabro está viendo que no está aplicando la meritocracia con él de la misma manera que con otros compañeros, ya que a pesar de que dispute un buen partido, después no vuelve a jugar. Le pasó después de marcarle dos goles al Sevilla, que se quedó varios encuentros en el banquillo.

Además, su facilidad a la hora de encontrar a sus compañeros a balón parado ha sido clave en los enfrentamientos que el centrocampista ha podido disputar. Tiene un guante en su pie derecho y cada lanzamiento conlleva un peligro para el conjunto rival, convirtiéndose en un especialista en faltas o córners. Pablo Torre es un misterio en el Barça, aunque su vida fuera de los terrenos de juego podría ser la razón.

Flick, en contra de su vida nocturna

La situación con el cántabro es clara: su vida nocturna no ayuda. Al futbolista le gusta salir de noche y frecuenta discotecas de Barcelona, un hecho que a los entrenadores no les gusta. Sin ir más lejos, el técnico anterior, Xavi Hernández, ya le castigó por sus salidas nocturnas y no jugó prácticamente nada, mientras que Flick habría hecho lo mismo después de enterarse.

Si Pablo Torre sigue demostrando que puede tener minutos sobre el campo pero el alemán no se los concede, podría acabar buscándose una salida fuera del Barça y seguir su carrera en otro equipo que sí que le dé más oportunidades.