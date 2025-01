Lewandowski no quiso ayudar a Dani Olmo

El FC Barcelona está sufriendo una situación impensable con Dani Olmo y Pau Víctor. Los dos jugadores ya no están inscritos y corren el riesgo de perderse lo que queda de temporada sin poder jugar. Además, el centrocampista podría abandonar el club de forma definitiva y de manera gratuita por una cláusula en su contrato. El Barça aún es optimista para resolverlo todo y que puedan seguir jugando.

El plazo para poder inscribirlos acabó el 31 de diciembre a medianoche, y las horas anteriores fueron un caos en las oficinas de la entidad. Se buscaron muchas opciones, ya que parecía que la venta de los asientos VIP del nuevo Spotify Camp Nou, la palanca que se tenía que usar para poder inscribirlos, no llegaba a tiempo. Joan Laporta se puso en contacto con un jugador para que se bajara el sueldo y permitiera las inscripciones, pero se negó.

Lewandowski se negó a bajarse el sueldo

Se trata de Robert Lewandowski, una de las estrellas del equipo. El presidente llamó al polaco para felicitarle el año nuevo y, además, para pedirle un favor: que se rebajara su salario para poder inscribir a Olmo y Víctor. A cambio, se le garantizaba la renovación a partir de la próxima temporada y una más de manera opcional, donde cobraría la parte que se hubiera rebajado.

Sin embargo, el atacante rechazó la oferta de Laporta porque ya había ayudado al club en otras ocasiones y no estaba dispuesto a volver a hacerlo, y que él no era el problema de que ambos futbolistas no estuvieran inscritos. Le tiene cariño a sus compañeros, pero no quería rebajar ni un euro de su contrato por miedo a que en el futuro pudiera volver a pasar lo mismo.

La plantilla no quería tocar ni un euro de sus contratos

Viendo la situación con Lewandowski, desde la dirección deportiva desestimaron las opciones de pedirles a otros jugadores lo mismo, ya que parecía que nadie estaba dispuesto a bajarse el sueldo para inscribir a Olmo y Víctor. Por lo tanto, en los despachos tiraron con la opción de la palanca hasta el final y creen que con eso podría funcionar, pero no habrá noticias hasta este viernes 3 de enero.