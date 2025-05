Flick le ha pedido a Joan Laporta que lo eche o lo regale porque no tiene nivel Barça

Hans-Dieter Flick no tiene tiempo para relajarse, y después de haber finalizado la temporada hace menos de una semana, ya está pensando en la siguiente. Por esa razón, en estos momentos ha comenzado a planificar las llegadas, y sobre todo las salidas, que desea cerrar en el Barça, donde espera poder perder de vista a todas aquellas piezas que no han dado la talla, y que ocupan una ficha que podría ser para otro futbolista mucho más útil.

Y mientras la cesión de Ansu Fati con destino al Mónaco ya está en una fase muy avanzada, ahora se trabaja en la despedida de otras piezas que apenas han contado con protagonismo, como Pau Víctor, Iñaki Peña o Pablo Torre. Pero una de las bajas en las que más ha insistido ‘Hansi’ es la de Héctor Fort, que ha sido claramente uno de los actores más secundarios en las rotaciones, y apenas ha tenido minutos en todo el campeonato.

No es ningún secreto que no ha acabado de convencer al entrenador germano, que ha preferido apostar por otras alternativas para el lateral derecho cuando Jules Koundé ha necesitado un recambio. Por ejemplo, Eric García o Ronald Araújo, mientras que para el lateral zurdo, el puesto en el que Xavi Hernández más usó al canterano durante el año anterior, los elegidos han sido Alejandro Balde y Gerard Martín. Así que no tiene hueco en el Spotify Camp Nou.

Por mucho que sigue siendo considerado como uno de los talentos con más futuro que han salido de La Masía recientemente, Flick cree que el zaguero de apenas 18 años sigue estando muy ‘verde’. No cree que tenga nivel para jugar en el primer equipo del Barça en estos momentos, por lo que no ha dudado a la hora de recomendar a Joan Laporta y a Deco que lo echen durante este año, y la idea inicial es buscarle acomodo a préstamo.

Quieren que siga fogueándose en otro lugar donde pueda ser importante y tener minutos en la élite, si bien no está descartado en absoluto un traspaso definitivo si llega una buena oferta.